Сейчас в мире рождается больше близнецов, чем за всю историю. Такие сведения содержатся в международном исследовании профессора Оксфордского университета Кристиана Мондена, которое опубликовано в журнале Human Reproduction.

Ученые выяснили, что с 1980-х количество близнецов, приходящихся на каждую тысячу новорожденных, выросло с 9 до 12. Из каждых 42 детей в мире один является близнецом, а в год насчитывается в среднем 1,6 миллиона случаев, когда рождается больше одного ребенка за раз.

Исследователи проанализировали количество близнецов в 2010-2015 годах в 165 странах и сравнили их с показателями за 1980-1985 годы. Наибольший рост обнаружили в Северной Америке (71%), Европе (60%) и Азии (32%).

Основной причиной увеличения числа близнецов авторы исследования называют рост случаев искусственного оплодотворения. Речь идет не только о методах ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), но и гормональной терапии. При гормональной терапии у женщины может созревать сразу несколько яйцеклеток, а при ЭКО в матку переносят сразу два или более эмбриона.

Максимальное количество рожденных и выживших близнецов за всю историю достигало десяти. Такие случаи были зафиксированы в Испании в 1924 году, в Китае - в 1936 году, в Бразилии - в 1946 году.

Одиннадцать детей сразу рождались в 1971 году в США, в городе Филадельфия, и в 1977 году в бангладешском городе Багархате. В обоих случаях все близнецы скончались.

Самое большое число детей, рожденных одной женщиной, по официальным данным, составляет 69. Матерью-героиней стала жена русского крестьянина Федора Васильева, которая рожала 27 раз в период в период между 1725 и 1765 годы. Она произвела при этом на свет 16 раз двойни, 7 раз тройни и 4 раза по 4 близнеца. Из них только 2 ребенка умерли в младенческом возрасте.

Самым многодетным отцом в истории считается русский крестьянин Яков Кириллов, который в 1755 году в связи с этим был представлен ко двору. Первая жена крестьянина родила 57 детей: 4 раза по четыре, 7 раз по три, 9 раз по два и 2 раза по одному. Вторая супруга родила 15 детей. Таким образом, от двух жен Яков Кириллов имел 72 ребенка.