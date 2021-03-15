Украинский Forbes обновил список богатейших людей страны. Состояние большинства олигархов Украины за прошедший год значительно выросло, отмечает издание.

Так, капитал самого богатого украинца – Рината Ахметова – увеличился с $2,8 млрд до $7,6 млрд, что позволило олигарху подняться на 330-е место в рейтинге богачей мира. Крупнейшие его активы – компании «Метинвест» ($3,3 млрд) и ДТЭК ($2,1 млрд). Ахметов также является владельцем недвижимости совокупной стоимостью $700 миллионов долларов.

На втором месте – Виктор Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы. С июня 2020 года его состояние выросло с $1,4 млрд до $2,5 млрд. Активы распределены следующим образом: $800 миллионов – недвижимость, $700 миллионов – денежные средства, а $500 миллионов – компания Interpipe.

Третьим в рейтинге оказался Константин Жеваго, состояние которого с $1,1 млрд выросло до $2,1 млрд. Самый крупный актив – компания Ferrexpo ($1,4 млрд).

Состояние Игоря Коломойского (4-е место) практически удвоилось — до $1,8 млрд. В июне Forbes оценивал его в $1 миллиард.

Во владении экс-президента Петра Порошенко (6-е место) в июне 2020 года было $1,4 млрд. По данным на март с.г., его капитал увеличился до $1,6 млрд. Главным активом Порошенко остается корпорация Roshen ($1,1 млрд).

Полный список 100 самых богатых украинцев будет обнародован в мае 2021 года, заявили в Forbes.