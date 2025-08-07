В ночь на 7 августа украинские беспилотники атаковали территорию Краснодарского края. Как сообщил оперативный штаб региона, пожар возник на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский. Возгорание началось после падения обломков дронов на технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.
Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. К 8:21 утра его удалось потушить.
В городе Славянск-на-Кубани, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при падении обломков беспилотника был ранен местный житель. Телеграм-канал Astra сообщил, что в этом же городе произошел пожар на территории воинской части №61661. Власти не подтвердили информацию о разрушениях.
В Новороссийске, согласно заявлениям местной администрации, военные отразили атаку морских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
Волгоградская область также подверглась атаке украинских дронов. Как сообщили местные власти, были повреждены две железнодорожные станции. На станции Суровикино возник пожар. На станции Максима Горького саперы обследуют обломки беспилотника. Движение поездов продолжается, пострадавших нет.
По данным Минобороны России, за ночь силы ПВО сбили 82 беспилотника.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.