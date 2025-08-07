В ночь на 7 августа украинские беспилотники атаковали территорию Краснодарского края. Как сообщил оперативный штаб региона, пожар возник на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский. Возгорание началось после падения обломков дронов на технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. К 8:21 утра его удалось потушить.

В городе Славянск-на-Кубани, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при падении обломков беспилотника был ранен местный житель. Телеграм-канал Astra сообщил, что в этом же городе произошел пожар на территории воинской части №61661. Власти не подтвердили информацию о разрушениях.

В Новороссийске, согласно заявлениям местной администрации, военные отразили атаку морских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.