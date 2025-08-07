Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевым элементом завершения войны в Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business. Полный текст беседы опубликован пресс-службой Госдепартамента.

По его словам, переговоры невозможны, пока стороны продолжают боевые действия.

«Трудно обсуждать детали окончательного соглашения, когда вы стреляете друг в друга», — отметил он.

Рубио подчеркнул, что необходимо добиться кратковременного прекращения огня и использовать этот промежуток для выхода на финальное соглашение. При этом он добавил, что «впереди долгий путь, чтобы понять, как закончить войну».

Госсекретарь подчеркнул, что завершение конфликта невозможно без территориальных уступок.

«В любом соглашении должны быть уступки. И со стороны России, и со стороны Украины. Это сложно. Я думаю, что условия, при которых она должна закончиться — это всегда сложная часть», — сказал он.