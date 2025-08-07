Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву Россия «стала более склонной к перемирию». По его словам, дипломатическое давление со стороны Запада приносит результат, но важно, чтобы США и Украина «не были обмануты в деталях» возможной договоренности.

Это заявление прозвучало в среду вечером — сразу после телефонного разговора Зеленского с Дональдом Трампом и несколькими европейскими лидерами. Во время беседы президент США сообщил, что хочет провести личную встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем организовать трехсторонние переговоры с участием Зеленского.

Как отмечает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, Трамп не пригласит на эти переговоры представителей ЕС — встреча пройдет в формате США, Россия и Украина. Один из европейских лидеров, участвовавших в звонке, отреагировал на инициативу спокойно и не стал ее оспаривать.

Сам Трамп назвал визит Уиткоффа в Москву «очень продуктивным» и написал в Truth Social, что стороны достигли прогресса. Он добавил, что «все согласны с тем, что войну нужно завершить» и пообещал заняться этим «в ближайшие дни и недели».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также подтвердил, что Путин и Уиткофф провели трехчасовую встречу, обсудив как Украину, так и возможность нового стратегического сотрудничества между США и Россией. Российская сторона оценила разговор как «полезный и конструктивный». Впрочем, деталей встречи ни Москва, ни Вашингтон пока не раскрыли.