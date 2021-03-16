В советское время Альянс рассматривался в качестве главного военного противника, образ которого изрядно демонизировали в социалистической пропаганде. Каждый ребенок знал, что «натовская военщина ощетинилась першингами и готовится к агрессии против миролюбивого советского народа». Несколько раз НАТО и страны Варшавского договора, созданного в качестве противовеса Альянсу, стояли перед угрозой мировой войны, однако прямого военного столкновения всегда удавалось избежать. Вместе с тем в 90-е, сразу после распада Союза и всей советской системы коллективной безопасности, Россия и НАТО начали налаживать взаимовыгодное сотрудничество, а в самой России даже раздавались голоса о вступлении в Альянс. В 2014 году после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, сотрудничество между Россией и НАТО прекращается, а сами отношения начинают напоминать худшие годы Холодной войны.

Сотрудничество независимой России с НАТО можно разделить на несколько ключевых периодов. Первый начинается с появлением независимой России в 1991 году и длится до самого начала нулевых. Этот период характеризуется созданием правовых оснований для развития двусторонних отношений между Россией и Альянсом.

Официальным началом отношений между НАТО и Россией можно считать первое заседание Совета североатлантического сотрудничества, основанного в декабре 1991 года, позднее переименованного в Совет евроатлантического партнерства. Совет был создан для выработки новых отношений с бывшими советскими странами Центральной и Восточной Европы, большинство из которых выразило желание вступить в Альянс.

В 1994 году в целях налаживания еще более близких отношений с НАТО Россия присоединилась к программе «Партнерство ради мира» (ПРМ), которая была создана для двустороннего сотрудничества в области региональной безопасности. В рамках этой программы Россия весьма активно участвовала в миротворческих операциях НАТО в Боснии (SFOR) и Косово (KFOR).

1999 год стал своеобразным водоразделом в отношениях России и Альянса. Два ключевых события, произошедшие в марте этого года, серьезно повлияли на изменение двусторонних отношений и фактически привели к их дальнейшей заморозке. В первую очередь это расширение НАТО на восток, то есть присоединение к Альянсу бывших союзников по Варшавскому договору, а именно Польши, Венгрии и Чехии. А во-вторых, начало военно-гуманитарной операции НАТО против Югославии, устроившей геноцид и массовое изгнание албанцев из Косово.

Россия, в отличие от большинства европейских и западных стран, отказалась признать многочисленные акты геноцида против албанского населения Косово и в знак протеста против операции отозвала своих представителей из штаб-квартиры Альянса.

Необходимо отметить, что расширение НАТО не было спонтанным и сиюминутным решением. Российскому руководству было заранее известно о расширении Альянса, так как сразу же после падения коммунистических режимов в Восточной и Центральной Европе освободившиеся народы сделали свой осознанный выбор в пользу НАТО и членства в Европейском Союзе. К 1999 году многие страны Восточной и Центральной Европы подали заявку на членство в НАТО и осуществили необходимые трансформации в сфере обороны в рамках специального плана действий по членству. Кроме того, с 1997 года Россия и НАТО согласовали «Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности», который дал России возможность стать частью Совместного постоянного совета и в формате «19 + 1» сообща решать все возникающие вопросы и противоречия.

Следующий период в отношениях России и НАТО наступает с приходом к власти Владимира Путина в качестве президента. Как это ни парадоксально звучит, но первые годы его президентства характеризуются небывалым сближением Альянса и России. Особенно активно Россия участвует в американской операции в Афганистане, помогая американским военным и их союзникам в транспортировке грузов для военной группировки. Как отмечают многие эксперты, России было выгодно пропустить войска НАТО в Афганистан. С одной стороны, Кремль полагал, что сформированная американцами коалиция завязнет в Афганистане, что значительно усилит возможности Кремля в переговорном процессе с США и НАТО. С другой стороны, помогая США, Кремль получал контроль за транзитом военной техники и прочих грузов, что также можно было использовать для давления на НАТО. Таким образом, Кремль рассматривал операцию в Афганистане в качестве беспроигрышной и весьма перспективной возможности повысить свою роль и значение в отношениях с США и Альянсом.

В 2001 году НАТО открывает в Москве Военную миссию связи и Информационный центр, а в 2002 году учреждается Совет Россия-НАТО. Теперь Россия получает уникальную возможность принимать участие в дискуссиях внутри самого Альянса. Однако перспектива долгосрочного сотрудничества спотыкается о нежелание Кремля пересматривать свои подходы к внешней политике и вообще пересматривать роль России в мире. Продолжая воспринимать Восточную Европу и особенно республики бывшего СССР в качестве своей сферы влияния, Кремль серьезно обеспокоен так называемыми «цветными революциями», обрушившими несколько коррумпированных режимов в странах бывшего СССР. Несмотря на то, что НАТО последовательно разоружается и трансформируется в организацию, нацеленную на поддержание коллективной безопасности и борьбу с международным терроризмом, Кремль убежден, что Альянс тайно нацелен на уничтожение России.

Вступление стран Балтии, а также бывших союзников по Варшавскому договору в НАТО в 2004 году, а также политика открытых дверей Альянса в отношении Украины и Грузии усиливает антинатовские настроения. Кремль инициирует масштабную информационную кампанию против НАТО и пытается убедить население в том, что Альянс – это рудимент прошлого, как и сама Холодная война. НАТО, как уверяют кремлевские пропагандисты, создавался в качестве силы, противодействующей или же уравновешивающей военную мощь Советского Союза. Следовательно, распад Союза должен повлечь за собой аннулирование и самого Альянса. Звучит весьма логично, если, конечно, игнорировать тот факт, что военное противостояние с СССР было не единственной и, более того, даже не самой главной целью создания НАТО.

Если обратиться к учредительным документам, то в преамбуле договора от 1949 года о создании Альянса сказано: «Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности».

Таким образом, неверно рассматривать НАТО исключительно в качестве военного блока, так как Альянс изначально создавался как защитник западной цивилизации и ее ценностей. Действительно, во время противостояния с СССР главной задачей Альянса было сохранение военного паритета, однако после распада СССР вызовов западной цивилизации не убавилось, поэтому возникла необходимость изменения и адаптации ее структуры к новым реалиям и новым вызовам. Именно поэтому Альянс с одной стороны расширялся, а с другой, привлекал Россию к сотрудничеству, потому что никто в НАТО не рассматривал Россию в качестве военного противника или тем более объекта для агрессии.

Вторжение в Грузию в 2008 году оказалось первой серьезной проверкой на прочность и в первую очередь показало, что Россия готова добиваться своих целей, в том числе и военным путем. Однако Альянс посчитал конфликт с Грузией не столь значительным фактором для пересмотра двусторонних договоренностей и не решился на ревизию отношений с Россией.

Несмотря на некоторое охлаждение, вплоть до 2014 года отношения России и Альянса постепенно улучшались. В 2010 году Альянс даже пригласил Россию поучаствовать в Лиссабонском саммите НАТО. По итогам саммита участники одобрили новую стратегическую концепцию и зафиксировали международный терроризм, а также распространение оружия массового поражения в качестве основных проблем, стоящих перед Альянсом. Более того, Россию даже пригласили для участия в создании совместной противоракетной обороны. Неизвестно, как бы развивались отношения между НАТО и Россией, но только вторжение в Украину в 2014 году заставило Альянс радикально пересмотреть свою стратегию и отношения с бывшим партнером.

В НАТО начинают понимать, что действия Кремля могут поставить под угрозу территориальную целостность государств-членов Альянса, а также угрожают всей системе коллективной безопасности, созданной в последние десятилетия. НАТО приостанавливает все виды сотрудничества с Россией, а в июле 2016 года на саммите Альянса в Варшаве принимается решение максимально укрепить государства Балтии и Польшу в целях защиты от нападения со стороны их восточного соседа. Военную помощь начинает получать и Украина, которая декларирует стремление обрести членство в НАТО и Европейском Союзе в качестве своих главных внешнеполитических ориентиров. Даже нейтральные соседи России, такие как Швеция и Финляндия, увеличивают расходы на военный бюджет. Так, в конце 2020 года шведский парламент одобрил самое большое увеличение военных расходов за последние 70 лет.

Таким образом, к своему 30-летнему юбилею, Россия и НАТО приходят не союзниками или же партнерами, а непримиримыми противниками. Агрессивные действия России, наряду с терроризмом и растущей угрозой со стороны Китая, воспринимаются в качестве главных вызовов системе коллективной безопасности Альянса.

Холодная война, которую Россия однажды уже проиграла, возвращается, вынуждая страны НАТО и другие государства консолидироваться в борьбе против общей угрозы.