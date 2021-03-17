С каждым годом так называемый «медицинский туризм» становится все популярнее. Люди предпочитают лечиться за границей, заодно и совместить приятное с полезным – подправить здоровье, посмотреть новые места, завести интересные знакомства.

Медицинский туризм, в основном, рассматривают жители менее развитых стран, где отдельные виды лечения заболеваний еще недоступны. Они едут за рубеж, чтобы получить необходимое им лечение. При этом жители более развитых стран все чаще ищут менее дорогое, но качественное лечение с более короткими сроками выполнения (или во многих случаях без ожидания).

Есть и другие причины популярности этого движения. Например, не нужно ждать расписания плановых операций или процедур. Для некоторых людей, уезжающих из своей страны, лечение вдали от дома означает меньше вопросов, на которые нужно отвечать, и меньше объяснений семье и друзьям.

Популярность оздоровительного туризма выросла настолько, что, по ожиданиям, в 2026 году мировой рынок медицинского туризма достигнет 179,6 млрд долларов.

Роль Турции в мировом медицинском туризме

Турция – одна из самых популярных стран для медицинского туризма. В 2018 году 700000 иностранцев посетили Турцию только для того, чтобы воспользоваться медобслуживанием и услугами по уходу. В целом, 32% пациентов в стране – медицинские туристы. Благодаря квалифицированным врачам, передовым технологиям и относительно низкой ценовой политике, Турция начала занимать лидирующие позиции в мире по медицинскому туризму.

В отчёте о конкурентоспособности путешествий и туризма за 2017 год Турция занимает 44-е место из 136. По показателям здоровья и гигиены – 64-е место из 139. Переменные, по которым Турция имеет высокие баллы, – это конкурентоспособность цен, здоровье и гигиена, инфраструктура туристических услуг и инфраструктура воздушного транспорта (14-е место).

Турция занимает второе место в мире по количеству аккредитованных медицинских учреждений с 48 больницами, аккредитованными JCI.Объединенная международная комиссия (JCI) – это орган, устанавливающий стандарты и аккредитующий организации здравоохранения во всем мире. Его миссия состоит в повышении безопасности и качества медицинской помощи. Поэтому наличие аккредитации JCI является важным критерием для медицинских туристов.

По данным Medical Tourism Association – международной некоммерческой организации, базирующейся в США, – Турция занимает 30 место из 46 в рейтинге популярных направлений медицинского туризма. По качеству обслуживания – 23 позиция.

Наиболее популярные города Турции для медицинского туризма

Наибольшее число медтуристов приезжают в Анталью и Стамбул. Также в топ популярных городов входят Анкара, Измир, Бурса, Мугла и Айдын.

– в Стамбуле 55 государственных больниц, 5 университетских и 106 частных больниц, 21 из которых подлежит аккредитации. Это город с наибольшим количеством аккредитованных частных клиник в системе JCI;

– в Анталье 13 государственных и 15 частных больниц, одна из которых аккредитована Medical Park Health Group – Antalya Hospital. Анталья – один из лидеров в мире по летнему туризму;

– Анкара предоставляет медицинские услуги в 39 государственных больницах, 10 университетских клиниках и 29 частных больницах, из которых 7 аккредитованы. Кроме того, в этом регионе есть три термальных источника;

– в Измире расположены 14 государственных больниц, 3 университетских и 11 частных клиник. Город особенно популярен своими термальными источниками. На территории региона действуют 7 высококлассных термальных комплексов;

– Бурса предоставляет медицинские услуги в 16 государственных и 8 частных больницах, 3 из которых аккредитованы (медицинские учреждения Университета Улудаг, группа Медикал Парк – больница Бурсы и больница Аджибадем). Провинция богата минеральными и термальными источниками. Имеет 3 питьевых и 8 термальных источников.

Когда начался подъем медтуризма в Турции?

Национальная политика страны весьма способствует развитию медицинского туризма.

В Турции проводится серьезная реорганизация системы здравоохранения с 2002 года. Цель реформ – сделать систему здравоохранения более эффективной. Недавние исследования показывают, что реорганизация системы здравоохранения дает заметные положительные результаты.

Оздоровительный туризм стал одним из приоритетных направлений государственной политики с 2011 года. Министерство здравоохранения ответственно за данный вид туризма. Кроме того, было основано специальное подразделение – Департамент оздоровительного туризма, чтобы регулировать отрасль на национальной основе.

Турция добилась больших успехов в развитии сектора медицинского туризма благодаря многолетним крупномасштабным инвестициям. Турецкое правительство использовало модель частно-государственного партнерства (ГЧП) для модернизации здравоохранения страны и запуска современных городских больниц. Частные клиники также вложили значительные средства в свои учреждения, внедряя специальные услуги, предназначенные для иностранных пациентов. Как упоминалось ранее, многие хирурги, прошедшие международную подготовку, решают остаться работать в Турции.

Государство продолжает и дальше развивать медицинский туризм. До 2023 года планируется увеличить количество медицинских туристов до 2 миллионов. Ради достижения этой цели рассматривается введение зоны безналогового медицинского обслуживания для иностранных пациентов.

Пациенты без границ

Ежегодно в Турцию прибывают медицинские туристы из 130 стран. Больше всего пациентов приезжает из Ирака, Казахстана, Азербайджана, стран Ближнего Востока. Многие едут из Европы – России, Греции, Украины, Англии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Молдовы и Македонии.

Большинство учреждений, предоставляющих медицинские услуги в Турции, имеет квалифицированный медицинский персонал, сертифицированный Турецкой медицинской ассоциацией. Они также являются членами специализированных ассоциаций в соответствии с их областью знаний.

С 2012 года количество иностранцев, приезжающих в Турцию, увеличилось вдвое.

Такие страны, как Испания, Италия и Португалия – традиционные места эмиграции пенсионеров. Начиная с 2000-х годов, Турция заняла крепкую позицию между этими странами. Таким образом, вид оздоровительного туризма, который можно назвать «международным пенсионным», сейчас очень популярен в Турции.

Что может Турция: основные направления медтуризма

Медицинский и оздоровительный туризм можно разделить на две категории (Baukute, 2012):

– «серьезный» медицинский туризм: терапия, кардиохирургия, стоматологическая и пластическая хирургия, ЭКО, лечение рака;

– туризм, ориентированный на оздоровление: спа, альтернативные методы лечения, фитнес-туризм, использование местных лекарств.

Турция стремится стать мировым центром как в сфере физиотерапии и реабилитации, так и в области трансплантации органов.

Спектр медицинских услуг, предоставляемых в Турции, весьма разнообразен:

– трансплантация органов;

– генетическое тестирование;

– нейрохирургия;

– глазная хирургия;

– кардиология и кардиохирургия;

– ортопедия;

– пересадка волос;

– пластические операции;

– стоматология и хирургия полости рта и др.

В Турции расположены одни из самых передовых офтальмологических больниц в мире. В стране также есть специалисты по ринопластике, абдоминопластике (подтяжке живота) и подтяжке кожи, особенно в области вокруг глаз.

Турецкие специалисты уже известны во всем мире передовыми методами трансплантации волос, включая прямую имплантацию волос (DHI), экстракцию фолликулярных единиц (FUE), Gold и IceGraft. Причина тому – высокое качество операций по конкурентоспособным ценам. Многие медицинские центры Турции сотрудничают с престижными международными центрами, такими как Johns Hopkins, Mayo Clinic и Harvard Medical International. Это сотрудничество направлено на обучение персонала, улучшение качества лечения и обмена актуальной информацией.

Почему выбирают Турцию?

Уникальная культура Турции, основанная на богатой истории, представляет собой гармоничное сочетание как восточных, так и западных элементов. В современную эпоху страна интегрировалась в Запад через такие организации, как НАТО, Совет Европы и G-20. Благодаря высокому уровню экономики и инфраструктуры, Турция классифицируется как развитая страна и региональная держава. Все вышеперечисленное – весомые факторы привлекательности Турции для туристов.

Кроме этого, существует и ряд других причин:

– в стране доступная система здравоохранения: здесь самое большое количество больниц, аккредитованных в США;

– значительное число врачей, прошедших обучение в Европе и Америке, выбирают практику и получают ординатуру в Турции;

– удобное расположение. Кроме того, страна всегда была торговым, культурным и политическим центром;

– цены на операции значительно ниже, чем в США и Европе, но не уступают по качеству. Например, замена сердечного клапана в Турции обойдется в 9 раз дешевле, чем в США. Косметическая хирургия в Турции также на 70% дешевле, чем в большинстве стран Европы;

– Turkish Airlines предлагает специальные скидки для медицинских путешественников;

– Турция имеет безвизовый доступ в 70 стран, и граждане более чем 110 стран могут въезжать без визы;

– разносторонний подход к лечению. Люди со всего мира едут в Турцию по разным причинам: для пересадки волос, лечения рака, стоматологического лечения, недорогого экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в поисках качественной офтальмохирургии и т. д.;

– развитая туристическая инфраструктура. Традиционные, природные, исторические достопримечательности.

Главными же причинами популярности турецкого медтуризма были и остаются высокое качество медицинского обслуживания и доступные цены.

_____

Знаете, дорогой читатель, обо всем этом мне известно не понаслышке. Я и сам много раз помогал нашим соотечественникам (и не только нашим) с лечением за границей, в частности, в Стамбуле. И я заметил, что в основном пациенты из России и Украины отмечают турецкий комфорт и высокий уровень обслуживания, а европейцев приятно удивляют цены той или иной медицинской услуги по сравнению с Европой или Америкой. Взять ту же пересадку волос. Методика та же, международные стандарты одинаковые, высококвалифицированные врачи, стажировавшиеся за границей. А цена намного дешевле. И бонусом – приятный микроклимат страны, множество достопримечательностей, интересных запоминающихся локаций.

_____

Помимо традиционной медицины, в Турции развиты альтернативные методы лечения (гирудотерапия, гомеопатия, акупунктура, фитотерапия), а также физиотерапия и реабилитация.

Как видим, в Турецкой Республике «широкий простор для мечты и для жизни»: здесь каждый может найти то, что ближе к сердцу. Любой каприз за ваши деньги.