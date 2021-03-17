Государственная дума Российской федерации приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят наказания за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом.

«Оскорблять тех, кто встал на защиту родины, недопустимо, как и попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм, поставить под сомнение роль нашего народа в великой победе. Наш долг – защитить память наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сегодня живем», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, который предложил странам СНГ, с которыми «Россия активно взаимодействует», принять аналогичный законопроект.

По словам спикера Госдумы, этот вопрос необходимо также обсудить в Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Думаю, нас поддержат те, кто здраво мыслит», – заключил Володин.

Новый закон предусматривает штраф физическим и юридическим лицам до 5 миллионов рублей либо лишение свободы до пяти лет за «распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны» и «публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов», в том числе в интернете или СМИ.

Также виновнику может быть запрещено на срок до пяти лет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Он может быть приговорен к принудительным работам на срок до пяти лет.

Предложенные депутатом Ириной Яровой поправки в УК РФ вносят в статью 354 часть 1, предусматривающую ответственность за «реабилитацию нацизма». Таким образом новый закон фактически приравнивает публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма.

Аналогичным образом будут трактовать оскорбление памяти защитников Отечества, осквернение символов воинской славы России и распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.

Яровая, являющаяся соавтором закона о «реабилитации нацизма», внесла поправки после суда над оппозиционером Алексеем Навальным. В феврале политик был приговорен к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Суд счел доказанным «оскорбительный клеветнический» характер комментария обвиняемого к видео телеканала Russia Today в поддержку поправок к Конституции. Навальный назвал снявшихся в ролике персон «людьми без совести», «предателями» и «командой продажных холуев». Среди героев ролика оказался и 94-летний Артеменко.