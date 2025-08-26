Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран или чиновников, связанных с внедрением Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, речь может идти о визовых ограничениях. Окончательное решение в Госдепартаменте США пока не принято, также не ясно, против кого именно будут направлены меры.
DSA вступил в силу в 2022 году и поэтапно начал применяться в 2023–2024 годах. Его цель — сделать интернет более безопасным и прозрачным.
Закон обязывает цифровые платформы и хостинги удалять незаконный контент, сотрудничать с регуляторами и снижать риски распространения дезинформации или манипуляции выборами. Для «очень крупных онлайн-платформ» штрафы за нарушение могут достигать 6% от их глобального оборота.
В Вашингтоне считают, что закон подрывает бизнес американских технологических компаний. Трамп также утверждает, что его используют для ограничения свободы слова правых партий и движений.
«Очень крупные онлайн-платформы», включая соцсети Meta, жаловались, что требования DSA равносильны цензуре.
По информации Reuters, Госдепартамент поручил дипломатам США в Европе начать лоббистскую кампанию против закона, добиваясь его изменения или отмены.
Трамп критикует и цифровые налоги, введенные в ряде европейских стран. В понедельник он пригрозил дополнительными пошлинами на товары из этих стран, если налоги не будут отменены.