Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран или чиновников, связанных с внедрением Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь может идти о визовых ограничениях. Окончательное решение в Госдепартаменте США пока не принято, также не ясно, против кого именно будут направлены меры.

DSA вступил в силу в 2022 году и поэтапно начал применяться в 2023–2024 годах. Его цель — сделать интернет более безопасным и прозрачным.

Закон обязывает цифровые платформы и хостинги удалять незаконный контент, сотрудничать с регуляторами и снижать риски распространения дезинформации или манипуляции выборами. Для «очень крупных онлайн-платформ» штрафы за нарушение могут достигать 6% от их глобального оборота.