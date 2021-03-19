В тюрьму за клевету

В конце декабря 2020 года российские депутаты приняли закон об уголовной ответственности за клевету в интернете. Если ложные заявления публично будут делать СМИ или интернет-площадки, то их могут наказать штрафом до 1 млн руб. или лишением свободы на срок до двух лет. Вот какие еще положения этого закона:

– За клевету с использованием служебного положения грозит штраф 2 млн руб. либо лишение свободы до трех лет

– Если клеветой признают заявление о том, что потерпевший страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, выпишут штраф до 3 млн рублей или лишат свободы на срок до четырех лет

– За обвинение в сексуальном насилии, признанное клеветой, будет грозить до пяти лет колонии или штраф до 5 млн руб

По мнению депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, строгость наказаний не соответствует принципу справедливости. «В этой связи особую критику вызывает установление в качестве наказания лишения свободы за деяние, связанное лишь с высказыванием, пускай и заведомо ложным. При этом целый ряд преступлений против половой свободы не предусматривает столь суровых наказаний», – считает она.

Оксана Пушкина привела в пример несколько статей уголовного кодекса России. К примеру, за понуждение к действиям сексуального характера грозит до года тюрьмы. За половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, – до четырех лет тюрьмы, за развратные действия – до трех лет.

Ужесточение закона о митингах

Правозащитники назвали поправки к закону о митингах «ударом по свободе собраний в России». В новой версии закона усложняется согласование массовых акций.

Организаторов обяжут подать дополнительные уведомления в случае, если изменится количество участников акции и если изменились цели митинга. Также они должны информировать власти об организации «санитарного обслуживания публичного мероприятия».

Помимо этого, если место для проведения акции по какой-то причине не подходит властям, то организатор должен провести митинг в той локации, которую ему предложат чиновники. В противном случае – отказаться от самой акции.

Из нововведений также запрет на пикетные очереди. Их приравняли к публичным акциям, которые теперь требуют согласования.

«Пикетная очередь за последние годы стала одной из форм выражения политической позиции в условиях ограничения свободы собраний. Такие сменяемые одиночные пикеты проходили в поддержку журналиста Ивана Голунова, фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», основателя проекта «Омбудсмен полиции» и других», – пишет мониторинговый центр «ОВД-инфо».

Ужесточения касаются и работы сотрудников СМИ, которые обязуются пользоваться отличительными знаками на акциях. Журналистам запрещается принимать участие в акциях, агитировать, собирать подписи и т.д.

Помимо этого, власти смогут запрещать акции в период ЧС и при теракте. Нельзя будет проводить протесты на территориях, расположенных рядом со зданиями экстренных служб. В их число входят в том числе здания МВД и ФСБ.

Центр «ОВД-инфо», который помогает задержанным на акциях протеста в России, считает, что ужесточение закона о митингах направлено на ограничение свободы мирных собраний и выражения мнения.

«Многие их положения вступают в конфликт с действующими федеральными законами, позициями Конституционного суда РФ, а также сложившейся правоприменительной практикой, закрепленной в том числе в постановлениях Верховного Суда РФ», – заявилив «ОВД-инфо».

Силовики под охраной власти

Изменения в законе теперь запрещают операторам выдавать данные о частной жизни и имуществе сотрудников ФСБ, МВД, ФСИН и других ведомств без их согласия. Авторы закона объясняли его необходимость тем, что опубликованная информация о силовиках «негативно влияет на осуществление ими своих полномочий».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что этот закон сильно усложнит антикоррупционные расследования.

«Иностранных агентов» станет больше

«Иноагентами» в России теперь будут признавать физлица, которые занимаются в стране политической деятельностью и получают деньги из-за рубежа.

То же самое касается и незарегистрированных общественных организаций. Люди и компании, попавшие в список «иноагентов», должны будут предоставлять Минюсту информацию о деньгах, полученных из иностранных источников.

Признают «иностранными агентами» теперь и журналистов иностранных изданий, аккредитованных в российском МИДе. При этом СМИ, внесенные в список «иноагентов», также обязаны маркировать свои публикации. В частности, в начале любых аудио и видеоматериалов должен быть 15-секундный титр или звуковой фрагмент, сообщающий о статусе «иностранного агента».

Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» заявила, что это вмешательство в работу журналистов, задача которого формирование негативного отношения к деятельности компании.

Давление России на «Радио Свобода» осудили и американские сенаторы. Конгрессмены от обеих политических партий обвиняют российские власти и лично Владимира Путина в попытке «наказать» критиков Кремля.

Сейчас в перечне «иностранных агентов» более 70 некоммерческих организаций, 12 медиа, и 5 физических лиц. «Иноагентом» признали и независимый профсоюз «Альянс врачей». Глава этой организации Анастасия Васильева сейчас проходит обвиняемой по так называемому «санитарного делу» из-за протестов в поддержку Алексея Навального. Сам профсоюз стал известен тем, что требовал от властей выплат «коронавирусных надбавок» медикам и сам снабжал медработников масками, защитными костюмами и другими средствами гигиены.

С 1 марта «иноагентам» грозят штрафы от нескольких сотен тысяч рублей и уголовной ответственности до лишения свободы сроком до 5 лет.

Санкции за цензуру СМИ

Российские власти теперь смогут вводить санкции против иностранных интернет-ресурсов, которые «дискриминируют российские СМИ». В их числе и онлайн-гиганты YouTube и Facebook. Объясняют чиновники такое решение тем, что якобы зарубежные сервисы дискриминируют российские издания.

В качестве санкций предполагается, что Россия будет замедлять трафик «интернет-площадок нарушителей» либо частично или полностью блокировать их работу.В середине марта 2021 стало известно, что Роскомнадзор замедлил работу Twitter.

Такое решение было принято якобы из-за того, что платформа не удалила запрещенный в России контент с призывами к суициду, детской порнографии и информацией о наркотиках. Но в тот же день начались сбои в работе самого Роскомнадзора, а также сайтов Кремля, Госдумы, Совета Федерации и некоторых министерств.

Помимо санкций против крупных интернет-площадок, есть и еще одно нововведение. Соцсети теперь должны сами искать и удалять на своих платформах запрещенный в России контент. За отказ от удаления грозит штраф до 4 млн руб.

Политолог Дмитрий Орешкин в разговоре с телеканалом «Настоящее время» сказал, что это попытка власти удержать под контролем информационное пространство. «Подтверждение того, что они проигрывают эту войну. Мы имеем дело с попыткой окуклиться, с попыткой создать свое отдельное информационное пространство. Все это абсолютно бессмысленно и все это абсолютно неизбежно, поскольку система проигрывает конкуренцию с более продвинутыми в социуме», – считаетон.