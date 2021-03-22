Город Душанбе объявлен культурной столицей СНГ в 2021 году, соответствующий сертификат мэру города Рустаму Эмомали вручили зампредседателя исполкома СНГ Бекетжан Жумангулов и исполнительный директор фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов 21 марта, сообщают РИА «Новости». Торжественная церемония прошла в таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни.

В ходе мероприятия был показан короткометражный фильм о достижениях столицы Таджикистана, а также прошел концерт, на котором выступили артисты из стран Содружества.

Кроме того, участие в церемонии приняли представители исполнительного аппарата президента Таджикистана, государств-членов СНГ, региональных организаций, городов-побратимов, а также дипломаты из стран-участниц.

Как отмечает издание, в рамках года «Культурная столица Содружества» власти Душанбе разработали план специальных мероприятий, состоящий из комплекса культурно-развлекательных и массовых событий, включая реставрацию исторических памятников, театральные премьеры, творческие встречи, гастроли известных исполнителей, музыкальные конкурсы, выставки, симфонические концерты и фестиваль молодых художников.

Выбор столицы СНГ проходит ежегодно в рамках межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».

В состав СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.