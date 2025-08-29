Йеменское движение хуситов заявило, что израильские удары по Сане не были нацелены на его лидеров.

Заместитель председателя медиа-бюро хуситов Насреддин Амир написал на своей странице в социальной сети X, что информация о якобы целенаправленной атаке на руководство «не имеет ничего общего с действительностью».

По его словам, целью атаки стали гражданские объекты и весь народ Йемена «за его позицию в поддержку Газы».

Амир подчеркнул, что «новая волна сионистских атак, как и предыдущие удары, включая операции в Йемене, является неудачей».

Он добавил, что поддержка Йеменом Газы и сопротивления будет продолжаться до тех пор, пока удары не прекратятся и блокада не будет снята.

Ранее телеканал «Аль-Масира», связанный с хуситами, сообщил, что армия Израиля нанесла более 10 авиаударов по Сане.