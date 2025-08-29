ПОЛИТИКА
Хуситы: Израиль бьет по гражданским объектам, а не по лидерам движения
Хуситы опровергли сообщения о том, что израильские удары по Сане были направлены против их руководителей
Хуситы: Израиль бьет по гражданским объектам, а не по лидерам движения
Хуситы опровергли сообщения о гибели своих лидеров при ударах Израиля / Reuters
29 августа 2025 г.

Йеменское движение хуситов заявило, что израильские удары по Сане не были нацелены на его лидеров. 

Заместитель председателя медиа-бюро хуситов Насреддин Амир написал на своей странице в социальной сети X, что информация о якобы целенаправленной атаке на руководство «не имеет ничего общего с действительностью». 

По его словам, целью атаки стали гражданские объекты и весь народ Йемена «за его позицию в поддержку Газы». 

Амир подчеркнул, что «новая волна сионистских атак, как и предыдущие удары, включая операции в Йемене, является неудачей».  

Он добавил, что поддержка Йеменом Газы и сопротивления будет продолжаться до тех пор, пока удары не прекратятся и блокада не будет снята. 

Ранее телеканал «Аль-Масира», связанный с хуситами, сообщил, что армия Израиля нанесла более 10 авиаударов по Сане.  

По данным агентства «Анадолу», атака произошла во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. В разных районах столицы прогремели взрывы. 

Армия Израиля в официальном заявлении в социальной сети X подтвердила, что нанесла удары по объектам, которые, как утверждается, принадлежат хуситам в Сане. 

Позже издание Yemen Monitor со ссылкой на источники в Сане сообщило, что премьер-министр созданного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави якобы погиб в результате израильского авиаудара.  

Израильский телеканал Channel 12 добавил, что при налетах якобы погибли министр обороны правительства хуситов Мухаммед Насер аль-Атыфи и начальник штаба Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари. 

 

