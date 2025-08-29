Йеменское движение хуситов заявило, что израильские удары по Сане не были нацелены на его лидеров.
Заместитель председателя медиа-бюро хуситов Насреддин Амир написал на своей странице в социальной сети X, что информация о якобы целенаправленной атаке на руководство «не имеет ничего общего с действительностью».
По его словам, целью атаки стали гражданские объекты и весь народ Йемена «за его позицию в поддержку Газы».
Амир подчеркнул, что «новая волна сионистских атак, как и предыдущие удары, включая операции в Йемене, является неудачей».
Он добавил, что поддержка Йеменом Газы и сопротивления будет продолжаться до тех пор, пока удары не прекратятся и блокада не будет снята.
Ранее телеканал «Аль-Масира», связанный с хуситами, сообщил, что армия Израиля нанесла более 10 авиаударов по Сане.
По данным агентства «Анадолу», атака произошла во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. В разных районах столицы прогремели взрывы.
Армия Израиля в официальном заявлении в социальной сети X подтвердила, что нанесла удары по объектам, которые, как утверждается, принадлежат хуситам в Сане.
Позже издание Yemen Monitor со ссылкой на источники в Сане сообщило, что премьер-министр созданного хуситами правительства Ахмед Галеб ар-Рахави якобы погиб в результате израильского авиаудара.
Израильский телеканал Channel 12 добавил, что при налетах якобы погибли министр обороны правительства хуситов Мухаммед Насер аль-Атыфи и начальник штаба Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари.