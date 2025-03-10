ПОЛИТИКА
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Первый запуск ракет КНДР при Трампе
Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в день начала совместных военных учений США и Южной Кореи, впервые после вступления Трампа в должность
Первый запуск ракет КНДР при Трампе
Дональд Трамп и Ким Чен Ын / Reuters
10 марта 2025 г.

Армия КНДР провела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности, сообщил Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, запуск состоялся из провинции Хванхэ-Пукто в направлении Желтого моря. Дальность полета ракет составила 60–100 км.

Этот запуск стал первым за два месяца и первым с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января.

В тот же день начались регулярные совместные учения Freedom Shield, в которых участвуют вооруженные силы Республики Корея и США. Маневры продлятся до 20 марта и традиционно вызывают резкое недовольство Пхеньяна, который называет их «репетицией вторжения».

Несколько дней назад КНДР также объявила о строительстве подводной лодки с ядерным реактором, способной нести баллистические ракеты. Объект посетил лидер страны Ким Чен Ын.

Кроме того, в марте появились сведения о возможном завершении строительства первого в КНДР самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Ранее, в январе, Северная Корея заявила о запуске новейшей гиперзвуковой ракеты, подтверждая намерение ускорить развитие своего ракетного и ядерного потенциала.

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