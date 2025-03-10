Армия КНДР провела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности, сообщил Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, запуск состоялся из провинции Хванхэ-Пукто в направлении Желтого моря. Дальность полета ракет составила 60–100 км.

Этот запуск стал первым за два месяца и первым с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января.

В тот же день начались регулярные совместные учения Freedom Shield, в которых участвуют вооруженные силы Республики Корея и США. Маневры продлятся до 20 марта и традиционно вызывают резкое недовольство Пхеньяна, который называет их «репетицией вторжения».

Несколько дней назад КНДР также объявила о строительстве подводной лодки с ядерным реактором, способной нести баллистические ракеты. Объект посетил лидер страны Ким Чен Ын.

Кроме того, в марте появились сведения о возможном завершении строительства первого в КНДР самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Ранее, в январе, Северная Корея заявила о запуске новейшей гиперзвуковой ракеты, подтверждая намерение ускорить развитие своего ракетного и ядерного потенциала.