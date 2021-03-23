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Госрасходы РФ в 2020 году стали рекордными за всю постсоветскую историю
На фоне дополнительных антикризисных трат федеральные расходы в России в прошлом году выросли на 25% и достигли 42,15 трлн рублей. Однако с 2021-го они должны постепенно нормализоваться в связи с ростом экономической активности, считают аналитики
Госрасходы РФ в 2020 году стали рекордными за всю постсоветскую историю
Фото: РБК / Others
23 марта 2021 г.

Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за весь постсоветский период, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Под государственными расходами здесь имеются в виду федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами и внебюджетные фонды.

Так, федеральные расходы в 2020 году выросли на 25% по сравнению с 2019 годом на фоне дополнительных антикризисных трат правительства не менее чем на 2,9 триллиона рублей. По данным Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов выросли на 15%, главным образом за счет увеличения расходов на здравоохранение. Госрасходы России в целом в 2020 году достигли 42,15 триллиона рублей, из которых 54% пришлось на траты федерального бюджета. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 49%.

В процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году достигли 39,5% ВВП. Это на пять процентных пунктов больше, чем в среднем за 2011–2019 годы, отмечает издание. В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только в кризисном 2009 году, когда российский ВВП упал на 7,8%. Тогда траты достигли 41,4% ВВП.

По сравнению со странами Западной Европы, как пояснил Чернявский, госрасходы России в процентном отношении к ВВП не очень велики, поскольку там очень мощная система социальной защиты, пенсионная система, а также намного тяжелее налогообложение. По мнению эксперта, РФ как развивающуюся страну было бы логичнее сравнивать по величине бюджетных расходов с такими государствами, как Польша, Турция, Мексика.

Начиная с 2021 года госрасходы должны постепенно нормализоваться на фоне ожидаемого восстановления экономической активности, считают аналитики.

Весной прошлого года, после начала пандемии COVID-19, российское правительство объявило ряд мер поддержки граждан и бизнеса, включая выплаты людям, потерявшим работу, возврат налога самозанятым, льготные кредиты для бизнеса и др. Экономисты раскритиковали власти, посчитав принятые меры поддержки недостаточными.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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