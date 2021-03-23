Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за весь постсоветский период, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский. Под государственными расходами здесь имеются в виду федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами и внебюджетные фонды.

Так, федеральные расходы в 2020 году выросли на 25% по сравнению с 2019 годом на фоне дополнительных антикризисных трат правительства не менее чем на 2,9 триллиона рублей. По данным Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов выросли на 15%, главным образом за счет увеличения расходов на здравоохранение. Госрасходы России в целом в 2020 году достигли 42,15 триллиона рублей, из которых 54% пришлось на траты федерального бюджета. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял 49%.

В процентном отношении к ВВП расширенные госрасходы в 2020 году достигли 39,5% ВВП. Это на пять процентных пунктов больше, чем в среднем за 2011–2019 годы, отмечает издание. В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только в кризисном 2009 году, когда российский ВВП упал на 7,8%. Тогда траты достигли 41,4% ВВП.

По сравнению со странами Западной Европы, как пояснил Чернявский, госрасходы России в процентном отношении к ВВП не очень велики, поскольку там очень мощная система социальной защиты, пенсионная система, а также намного тяжелее налогообложение. По мнению эксперта, РФ как развивающуюся страну было бы логичнее сравнивать по величине бюджетных расходов с такими государствами, как Польша, Турция, Мексика.

Начиная с 2021 года госрасходы должны постепенно нормализоваться на фоне ожидаемого восстановления экономической активности, считают аналитики.

Весной прошлого года, после начала пандемии COVID-19, российское правительство объявило ряд мер поддержки граждан и бизнеса, включая выплаты людям, потерявшим работу, возврат налога самозанятым, льготные кредиты для бизнеса и др. Экономисты раскритиковали власти, посчитав принятые меры поддержки недостаточными.