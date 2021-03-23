КУЛЬТУРА
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Водитель консульства РФ в Страсбурге за год продал 300 краденых велосипедов
40-летний мужчина попался, когда бывший вице-мэр города Ален Фонтанель обнаружил объявление о продаже своего пропавшего электрического велосипеда и назначил встречу продавцу, предварительно обратившись в полицию. В МИД РФ называют это «инсинуациями»
Водитель консульства РФ в Страсбурге за год продал 300 краденых велосипедов
Фото: Facebook / Ален Фонтанель / Others
23 марта 2021 г.

Работавшего водителем в консульстве РФ в Страсбурге россиянина заподозрили в похищении и продаже краденых велосипедов, полиция выдала ордер на его арест. Как передают французские СМИ, правоохранители подозревают его в продаже около 300 велосипедов на общую сумму 100 тысяч евро.

По версии следствия, продажа осуществлялась через популярный местный сайт объявлений Leboncoin. Расследование было инициировано еще в начале февраля, когда бывший вице-мэр Страсбурга Ален Фонтанель обнаружил на Leboncoin объявление о продаже своего пропавшего дорогостоящего электрического велосипеда. На сайте он продавался за полцены.

Чиновник сообщил об этом в полицию, и сотрудники правоохранительных органов назначили встречу с продавцом перед входом в консульство России. Полицейские задержали 40-летнего мужчину, он оказался водителем российского дипломата.

При расследовании выяснилось, что за год он продал 300 краденых велосипедов. Покупателям он якобы предъявлял фальшивый счет о покупке, заверенный печатью консульства.

Подозреваемого поместили под стражу, но через сутки отпустили под обязательство являться в полицию. У мужчины не было дипломатического иммунитета. Когда его захотели вызвать на допрос, в российском консульстве ответили, что он вернулся в Россию по состоянию здоровья.

Позже генконсульство РФ в Страсбурге подтвердило «Новой газете», что их сотрудник действительно был задержан. Там отметили, что мужчине не предъявили обвинение и не взяли подписку о невыезде, препятствий при его выезде из страны тоже не было. «Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными», – отметили в ведомстве.

Средняя стоимость электрического велосипеда в Страсбурге, по данным«Коммерсанта», составляет 1,25-2 тысячи евро, в зависимости от модели цена может достигать до 3–6 тысяч евро.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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