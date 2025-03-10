ПОЛИТИКА
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Террористы складывают оружие
Президент Сирии Ахмед аш-Шара и главарь сирийского ответвления террористической организации РКК/YPG Ферхат Абди Шахин подписали соглашение, подтверждающее территориальную целостность Сирии
Террористы складывают оружие
Ахмед аш-Шара / Others
10 марта 2025 г.

СДС, являющиеся сирийским ответвлением террористической организации РКК/YPG, подписали соглашение об интеграции в новые государственные институты Сирии, сообщила в понедельник администрация сирийского президента.

Соглашение было подписано между президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой и Ферхатом Абди Шахином, главарем сирийского отделения террористической организации РКК/YPG. Соглашение подтверждает единство территории Сирии.

Согласно договору, текст которого был опубликован администрацией президента, все гражданские и военные учреждения на северо-востоке Сирии будут интегрированы в государственные структуры, которые таким образом получат контроль над границами, аэропортами, нефтяными и газовыми месторождениями.

Тем самым СДС соглашаются поддерживать правительство в борьбе с остатками режима свергнутого президента Башара Асада и любыми угрозами безопасности и единству Сирии.

СДС, поддерживаемые США, в настоящее время контролируют треть территории Сирии, включая большинство нефтяных и газовых месторождений страны.

Террористы РКК часто скрываются на севере Ирака, чтобы планировать трансграничные атаки в Турции, а их ответвление РКК/YPG пыталось создать террористический коридор в Сирии вдоль турецкой границы. За 40 лет своей террористической кампании против Турции РКК – признанная террористической организацией Турцией, США и ЕС – несет ответственность за гибель более 40 000 человек, включая женщин, детей, младенцев и пожилых людей.

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