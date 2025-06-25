Зоран Мамдани значительно опередил бывшего губернатора Эндрю Куомо в первичных выборах мэра Нью-Йорка от Демократической партии во вторник вечером, что дает молодому либеральному политику шанс на сенсационную победу в гонке, исход которой еще предстоит определить по результатам подсчета голосов по рейтингу.

Куомо, который пытался вернуться в политику после скандала, связанного с сексуальными домогательствами, признал свое поражение менее чем через два часа после закрытия избирательных участков, заявив, что позвонил Мамдани, чтобы поздравить его.

«Сегодня его вечер. Он заслужил это. Он победил», — сказал Куомо своим сторонникам.

Окончательный результат гонки будет определен по результатам подсчета голосов по рейтингу, поскольку ни один из демократов не получил явного большинства голосов.

33-летний Мамдани, член Ассамблеи штата от Демократической социалистической партии, имел значительное преимущество после подсчета около 90% бюллетеней. Мамдани также занял второе место по количеству голосов, опередив Куомо, что сузило возможности Куомо догнать его.

В случае избрания Мамдани станет первым мэром-мусульманином в истории города.