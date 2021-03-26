Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23-летняя Лиза Пескова написала в честь его дня рождения песню «Папа». Композицию в исполнении ее сводной сестры Саши Жулиной уже крутят на «Русском Радио», совместное творчество девушек также можно услышать на многих музыкальных площадках страны.

Началось все с того, что Пескова написала стихи ко дню рождения папы, который был в октябре.

«Я очень люблю писать. С детства веду дневник, пишу стихи и даже начала книгу. В этом году я просто села и написала папе на день рождения стихотворение. Видимо, накопилось достаточно энергии и чего-то вроде осознанности, чтобы сформулировать и сложить все эмоции в одно целое. Сидя в заметках этой осенью, я бы никогда не подумала, что получится песня», – рассказала Лиза на своей странице в Instagram.

Саша Жулина не только исполнила песню, но также написала музыкальную тему и аранжировку, рассказала ее мама и супруга спикера Кремля, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

«Изначально мы не планировали выпускать песню и делали ее как подарок на день рождения, но спустя время поняли, что ее должны услышать! Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас», – поделиласьЖулина.

Лиза же надеется, что песня отзовется «в чьем-то, полном противоречивой и сложной любви к отцу, сердце». Также дочь Пескова опубликовала в соцсетях несколько архивных фотографий с отцом.

Дмитрий Песков родился 17 октября 1967 года, окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «историк-востоковед» и «референт-переводчик» с турецкого языка. До перехода в Кремль занимал должность первого секретаря российского посольства в Турции. В Анкаре родилась его дочь Елизавета.