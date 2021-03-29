– Турецко-украинские отношения прошлого традиционно считаются непростыми, однако в украинской культуре известны культурные заимствования от турецких народов, например, слово «козак». Где, по вашему мнению, правда?

– На самом деле конфликты в украинско-турецких отношениях отражены в исторических свидетельствах. Украинские казаки воевали с османами и крымскими татарами. Это прошлое оставило значительный след даже в фольклоре украинцев.

Усложняет задачу наследие советского режима, который, во-первых, физически уничтожил украинских и крымскотатарских тюркологов, а после депортации крымских татар 1944 года демонизировал крымских татар для оправдания репрессий. Передавая Крымский полуостров Украинской ССР в 1954-м, советский режим запретил украинской науке изучение крымских татар, объявив их угрозой существованию украинского народа. К сожалению, украинские историки до сих пор не преодолели последствий советского террора в науке. Их игнорирование юга спровоцировало российскую агрессию на этих территориях.

– Как вы можете описать турецко-украинские отношения?

– Объективно их можно описать только в перспективе всемирной истории. Украинцы создали государство на территории, которая служила важным перекрестком мировой истории, где сходились несколько цивилизаций. Тюркские народы представляют цивилизацию кочевых скотоводов Евразийской степи. Она занимала просторы от Дуная до Китая, а в Украине – весь юг, начиная уже от Киева. Эта степная цивилизация известна с начала исторического времени Украины (VII век до нашей эры), то есть эпохи, известной по письменным свидетельствам. Побережье Черного моря занимали колонии или небольшие государства народов, населявших Средиземноморье, в основном греков, в XIII-XV веках – итальянцев. Эти народы поселились здесь для торговли со степняками. Турки-османцы, которые владели Черным морем три столетия, представляли своеобразную цивилизацию, сплав нескольких культур, в том числе степной и средиземноморской. Леса же, расположенные на севере, вступают в историческое время только с основанием государства Русь со столицей в Киеве в начале Х века.

Простая схема истории Украины сводится к тому, что славянские предки украинцев поглотили цивилизации, господствовавшие в степи и на побережье, и в этом процессе сформировалась украинская нация, которая в 1991 году образовала государство Украина.

Начало освоению славянами юга положило монгольское завоевание, которое и втянуло подчиненных славян в политику Евразийской степи. Очевидно, что отношения с тюркскими народами в постмонгольское время, а это без малого восемь столетий, стали важнейшим фактором в образовании украинской нации.

– Можно ли утверждать, что без тюркских народов ни украинцев, ни Украины могло вообще не быть?

– Именно так. И суть не только в том, что тюркские народы занимали половину территории современной Украины и что история этой половины на полторы тысячи лет древнее истории Руси. Хотя, разумется, это само по себе чрезвычайно много для истории украинского народа и государства Украина.

Главное то, что освоение степей требовало знаний и умений жизни в условиях степи, а ими обладали только степные народы, которые вырабатывали их тысячелетиями. Только благодаря культурным заимствованиям у степных соседей украинцы смогли заселить степь. Им прежде всего было нужно научиться всему, в частности воевать, вести хозяйство и быт, устраивать общественные отношения, заводить правовую систему, вести отношения с соседями. Так что культура украинцев, основа их своеобразия и самосознания, многим обязана степным соседям, которыми были именно тюркские народы. Без культурных заимствований от тюрок украинцы в лучшем случае оставались бы обитателями лесной окраины, но, скорее всего, ассимилировались бы в составе государств, овладевших территориями Руси после монгольского владычества.

– Вы можете привести примеры важных заимствований украинцев от турок и татар, в частности открытых вами?

– Разумеется, каждое украинское слово тюркского происхождения указывает на заимствованный реальный предмет или явление. Письменные источники также напрямую свидетельствуют о заимствовании военной тактики. Например, украинские казаки копировали действия татарской конницы и не раз пугали поляков, изображая татар. Они не стеснялись и клича «Аллах-Аллах», благодаря чему тот прижился в украинском языке как «галай-галай!». В бытовой культуре украинцев известна мода на одежду, заимствованную у тюрок. В придачу же, конечно, заимствовались слова «штаны» (не только хрестоматийные «шаровары»), «очкур» (поворозка), «кушак» и другие. Менее известны заимствования в украинской кухне, в частности такая значимая особенность, как жарка на сковороде, без которой не обходится и традиционный борщ. Традиции самоуправления украинских казаков, которые многие принимают за демократию, на самом деле очень близко копировали традиции и даже ритуалы степняков. Но на самом деле эта тема поистине неисчерпаема для примеров.

Важно при этом отметить, что многие заимствования настолько прижились в украинской культуре, что остаются незаметными. Особенно если не сохранились тюркские слова. К примеру, много тюркских названий были переведены на украинский, например, названия речек Конка (бывшая Йылки Су) или Молочная (летописная речка Сутень). А чего стоит обычай в Украине называть политические партии именами их лидеров? Точно так же не одно тюркское государство носило имя своего основателя – достаточно вспомнить Османскую империю и государство сельджуков.

– В таком случае почему украинцы не слились с тюрками?

– Потому что украинцы и тюрки принадлежали к разным цивилизациям. Украинцы остались преимущественно оседлыми земледельцами. Поэтому освоение культуры тюркских народов позволило украинцам сначала превратить степи в житницу, причем для всей Европы. А далее под влиянем индустриальной революции, начавшейся в той же Европе, уже в украинской степи возник и индустриальный центр мирового значения. Одновременно украинцы многое усвоили от западной цивилизации, пребывая в составе католической Польши и Литвы, а впоследствии и Российской империи, которая вестернизовалась в эпоху Петра І.

Разумеется, соседство разных цивилизаций, а тем более разъединенных политически и религиозно, сопровождалось конфликтами, которые способствовали размежеванию между украинцами и тюрками.

Но зато национальная культура украинцев, впитавшая опыт отношений с тюрками, также сохранила культурную дистанцию украинцев от русских.

Собственно, активное использование Российской империей украинцев в войнах против Османской империи также является верным доказательством того, что украинцев использовали ради достижения своих геополитических целей третьи страны. Советский Союз тоже использовал украинцев для антитюркской экспансии. Наконец, нынешняя российская агрессия против Украины нацелена именно на территории, заселенные украинцами вместо тюрок. Так что украинско-тюркские отношения прошлого при всей парадоксальности оставляют хорошо видимые следы в настоящем и перспективы на будущее.