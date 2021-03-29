Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета (ВЦС) выступил за развитие межрелигиозного взаимодействия с мусульманами во всем мире.

«Развитие отношений с исламским миром сегодня приобретает особую важность еще и потому, что попытки навязывания ложных ценностей, особенно в семейной сфере, являются общим вызовом и для нас, и для них», – цитирует патриарха ТАСС.

По словам владыки, у обеих сторон много тем для совместной работы, для чего необходимо использовать общность интересов, возникающую из социального, политического и культурного контекста.

Взаимодействие с исламом как в странах канонической ответственности Русской православной церкви (РПЦ), так и во всем мире является необходимым, заявил патриарх. Для верующих важно укреплять солидарность перед лицом вызовов со стороны внерелигиозного мира и отстаивать право на свою веру и жизнь в соответствии с ее установлениями, отметил глава РПЦ.

«Пока сохраняется религиозная мотивация поступков людей, наши недруги, не разделяющие религиозных убеждений, будут пытаться использовать естественно существующие разногласия, чтобы стимулировать более глубокие разделения. Но вера призвана давать людям силы к созиданию, как то и происходит на протяжении тысячелетий. <...> Наполнение может быть разным, но сами рамки приемлемы для всех традиционных религий, – думаю, в этих рамках мы и должны работать», – добавил он.

ВЦС является исполнительным органом РПЦ, созданным по инициативе патриарха Кирилла в 2011 году. В компетенцию ВЦС, согласно положению о нем, входят координация деятельности синодальных и иных общецерковных учреждений, обсуждение текущих вопросов церковной жизни, принятие мер к исполнению определений поместных и архиерейских соборов и т. д.