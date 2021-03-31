В Украине должен развиваться не только государственный украинский язык, но и русский и другие языки, на которых говорят жители страны. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отметив, что не имеет смысла отказываться от использования языка, на котором творили выдающиеся представители Украины.

По словам Авакова, русский язык не является торговой маркой и, как другие языки, «живет и развивается в мире его носителей». Глава МВД задается вопросом, почему украинский народ «должен отказываться» от языка Тараса Шевченко, Николая Гоголя, Михаила Зощенко и Михаила Булгакова и других «прекрасных украинских русскоязычных писателей».

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», – говорится в публикации.

При этом государственным языком страны, подчеркнул Аваков, может быть только украинский. «Однако русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине, – языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам! – пояснил он.

По мнению главы ведомства, русский язык в Украине не должен подвергаться какому-либо давлению: его следует развивать в том числе для ответа на вызовы, исходящие из России. «Более того, в условиях подлой гибридной войны, развязанной против Украины путинским режимом, в которой так велика пропагандистская составляющая, – мы не только можем, но и обязаны использовать русский язык для контрпропаганды», – сказал Аваков.

В то же время он добавил, что украинский язык «старший по происхождению» и «безусловно богаче, образней и ярче русского». «Спорьте, кто хочет», – добавил министр.

Ранее глава МВД Украины предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам. Соответствующее заявление Аваков сделал в эфире авторской программы известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Про себя Аваков добавил, что он «немножечко осетин, немножечко армянин, но больше всего украинец. Живу здесь и ощущаю себя так».

В Украине с июля 2019 года действует закон о государственном языке, согласно которому украинский является единственным госязыком в стране. С 16 января 2021 года сфера обслуживания государства полностью перешла исключительно на украинский язык.