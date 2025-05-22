Несмотря на то что парсы составляют всего 0,005% населения Индии, они являются одним из самых заметных и влиятельных меньшинств страны. Семьи Мистри, Пунавалла, Годредж и Тата не только обладают огромным экономическим весом, но и активно участвуют в формировании внешней политики и экономического курса Индии. При этом они сохраняют верность зороастризму и стремятся сохранить персидскую идентичность как в Индии, так и за ее пределами — на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Сегодня около 80% из примерно 69 тыс. индийских парсов проживают в штате Махараштра, главным образом в Мумбаи. Будучи влиятельным и отчасти загадочным меньшинством, парсы оставили заметный след не только в истории Индии, но и Ближнего Востока. Это поднимает два ключевых вопроса: какие исторические пути сформировали парсскую общину и какие черты обеспечивают ее влияние по сей день?

Экономическая мощь индийских парсов



Обладая значительным экономическим капиталом, парсы Индии представляют собой одно из наиболее влиятельных меньшинств страны. Несмотря на крайне малочисленную общину, среди них — трое из десяти самых богатых миллиардеров Индии. Это не только свидетельство высокой концентрации богатства, но и показатель их ключевой роли в становлении индустриальной Индии. Именно парсы стояли у истоков важнейших отраслей: они открыли первую хлопковую фабрику, издали первую газету на местном языке и основали первый банк, полностью принадлежащий индийцам. Эти шаги стали краеугольным камнем национальной экономики и системы коммуникаций.

Благодаря таким промышленным гигантам, как Tata Group, парсы сыграли решающую роль в создании сталелитейной отрасли Индии. Под научным руководством Хоми Бхабхи они внесли вклад в развитие индийской ядерной программы. В литературе писатели вроде Рохинтона Мистри обогатили культурное пространство страны, а такие выдающиеся юристы, как Нани Палкхивала, Соли Сорабджи и Фали Нараиман, оставили глубокий след в правовой истории Индии.

Ярчайшим примером влияния парсов в Индии стал Джамсетджи Нуссерванджи Тата и основанная им промышленная империя Tata Group. Этот конгломерат стал не просто символом успеха, но и воплощением идеи национального развития. Начав в 1868 году как частная предпринимательская инициатива, Tata Group вскоре превратился в крупнейшую частную корпорацию страны. Через такие институты, как Tata Steel, Tata Power и Индийский институт науки, компания заложила основы для прогресса в промышленности, энергетике и высшем образовании, постепенно расширяя свою деятельность за пределы Индии.

При Дж.Р.Д. Тата группа стала пионером в сфере гражданской авиации, ядерных исследований и здравоохранения. Впоследствии, под руководством Ратана Тата, она превратилась в транснациональную индустриальную силу. Стратегические приобретения таких брендов, как Tetley Tea, Daewoo Motors, Corus Steel и Jaguar-Land Rover, вывели Tata Group за рамки индийского бизнеса, закрепив за ней статус глобального экономического игрока.



Помимо семьи Тата, значительных успехов в промышленной истории Индии добились и другие видные парсские династии — Годредж, Вадиа и Пунавалла. Особенно выделяется группа Godrej, чья деятельность сегодня охватывает широкий спектр отраслей: от товаров личной гигиены до высокотехнологичных систем безопасности.

Семья Мистри также занимает особое место в индийской деловой среде благодаря не только своему богатству, но и стратегическим деловым альянсам. Основанная Палонджи Шапурджи Мистри строительная компания стала основой для создания многопрофильного конгломерата Shapoorji Pallonji Group, инвестирующего в недвижимость, автомобилестроение, тяжелую промышленность, чайную торговлю и гостиничный бизнес. Мистри считаются одной из самых состоятельных парсских семей. Их архитектурный след заметен в ряде знаковых объектов Индии — от отеля Taj Mahal Palace до небоскреба Tata Tower.

Среди главных институтов, сохраняющих культурное и религиозное наследие индийских парсов, особое значение имеют Восточный институт имени К. Р. Камы и Благотворительный фонд парсского панчаятa. Восточный институт был основан в Мумбаи в 1961 году в память о Харшеджди Рустомджи Каме — выдающемся иранисте и ориенталисте парсского происхождения. Сегодня учреждение действует под управлением совета из пяти попечителей, возглавляемого Менчерджи Н.Камой — владельцем газеты Bombay Samachar и попечителем ряда благотворительных организаций в Индии.

Библиотека института служит важным интеллектуальным центром парсской общины. Ее фонд насчитывает более 27 тыс. книг на английском, персидском, гуджарати, немецком и французском языках. Особую ценность представляют свыше 2 тыс. рукописей на авестийском, санскрите и пехлеви — языках, имеющих ключевое значение для зороастрийской традиции. Хотя библиотека охватывает не только зороастризм, но и материалы по индуизму, сикхизму, философии, истории, искусству, лингвистике, биографиям и теологии, главной ее задачей остается сохранение и передача зороастрийского наследия будущим поколениям.

Истоки парсов

Индийские парсы — последователи зороастрийской веры, происходящие из Ирана. Их переселение на Индийский субконтинент произошло в несколько этапов между VII и IX веками и было вызвано в первую очередь отказом платить джизью — налог, взимавшийся с немусульман в условиях исламского господства.

На первом этапе своего исхода группа зороастрийцев из села Санджан в Хорасане укрылась в горных районах, где скрытно проживала почти столетие. Позже они перебрались на остров Ормуз, затем на остров Див в Аравийском море, где прожили около 19 лет. В конечном итоге беглецы достигли западного побережья Индии и основали поселение в Гуджарате, назвав его Санджан — в память о своей родине. Этот новый Санджан, основанный в 936 году, стал духовным и общественным центром зороастрийской диаспоры в Индии почти на пять столетий. Именно здесь парсы освятили священный огонь Аташ-Бехрам — один из высших символов зороастрийской религии, — превратив Санджан в ключевой религиозный и культурный оплот.

Однако в 1465 году мусульманское завоевание Санджана вынудило парсов вновь покинуть свои дома. Унося с собой огонь Аташ-Бехрам, они переселились в портовый город Навсари. С этого времени и до 1740 года Навсари стал основным центром зороастрийской общины Индии. Но именно в 1740 году между местным духовенством Навсари и жрецами, происходящими из Санджана, разгорелся религиозный спор, приведший к первому серьезному расколу внутри индийской парсской общины. Этот конфликт послужил причиной новой миграции приверженцев санджанской традиции.

Вторая значимая волна миграции парсов произошла с приходом британцев в Индию и параллельным упадком Империи Великих Моголов. Многие парсы переселились в портовый город Бомбей (ныне Мумбаи), где быстро заняли прочные позиции в торговле и коммерции. Благодаря тесным связям с британской колониальной администрацией они смогли значительно укрепить свое экономическое и социальное положение.

Основную массу этого нового слоя составляли потомки переселенцев, покинувших Иран в позднесефевидский период. В Бомбее они сформировали ядро городского среднего и высшего классов. Сотрудничество с британскими властями в эпоху колониализма принесло парсам не только финансовые выгоды, но и заметное политическое влияние, сделав их одной из самых привилегированных и влиятельных общин в колониальной Индии.

После обретения Индией независимости среди индийских парсов произошла третья значительная волна миграции, на этот раз обусловленная изменением социальных условий и их прежней тесной связью с Британской империей. Существенная часть зороастрийцев эмигрировала в Великобританию, что привело к заметному ослаблению их присутствия и влияния в крупных портовых городах Индии.

Со временем внутри индийской парсской общины также обозначились религиозные расхождения, оформившиеся в две основные секты. Жители портовых городов, таких как Мумбаи и Сурата, придерживались кадмийской традиции, тогда как парсы в регионе Гуджарата следовали местной версии зороастрийского календаря. Это разделение возникло на почве разногласий в толковании литургического времени и религиозных обрядов.

Первым литературным источником, рассказывающим о переселении парсов из Ирана в Индию, считается поэма XVII века Кисса-и-Санджан («Повесть о Санджане»), написанная Бахманом Кайкобадом. В ней в поэтической форме излагается история исхода парсов после исламского завоевания Ирана и их прибытия в Индию. До появления европейских торговых факторий парсы занимались в основном ремеслами — ткачеством, вышивкой, плотничеством. Начиная с XV века они осваивали административные должности, включая сбор налогов, а при португальском господстве в Сурати некоторые парсы даже командовали военными кораблями.

С установлением британского владычества наиболее доходной сферой деятельности для парсов стало ростовщичество. Одним из первых известных ростовщиков был Бихкаджи Берамджи, сколотивший на этом деле немалое состояние. Массовое приобретение земель и недвижимости превратило парсов в один из самых зажиточных слоев индийского общества: уже к 1824 году половина жилых построек в Сурати принадлежала парсам, а значительная часть территории порта Мумбаи также оказалась в их руках.

К середине XVII века парсы завоевали репутацию надежных морских предпринимателей и активно участвовали в торговле. Однако решающий перелом в их экономическом положении произошел после их вовлечения в операции по обмену валюты в Мумбаи. Получив доверие британских властей, парсы стали управлять британскими торговыми судами, что дало им возможность участвовать в весьма прибыльной торговле с Китаем. Их флот находился под охраной британского королевского флота, защищавшего от атак французов. Обогащаясь на международной торговле, парсы постепенно вошли в промышленную элиту Индии. К середине XX века они контролировали половину всех фабрик в порту Мумбаи, в том числе первую сталелитейную мануфактуру страны.

Таким образом, исторический путь индийских парсов — это путь меньшинства, достигшего исключительного влияния и благосостояния во многом благодаря стратегическому союзу с Британией и другими западными державами. Одним из ключевых факторов, обусловивших этот союз, было их сотрудничество с колонизаторами в противовес мусульманскому населению Индии. Именно такая позиция позволила парсам занять привилегированное положение в колониальной системе, укрепить свое экономическое могущество и сформировать образ «предпочтительного меньшинства» в глазах британской администрации.