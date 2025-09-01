Израильская авиация нанесла удары по территории больницы в центральной части Газы в ночь на понедельник. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Сообщается, что израильские военные самолеты обстреляли палатки, в которых укрывались перемещенные палестинцы — на территории больницы мучеников Аль-Акса рядом с амбулаторной клиникой в Дейр-эль-Балахе. Множество человек получили ранения. Больнице нанесен серьезный ущерб.
Отмечается, что это уже 14-й случай нападения израильской армии на данную больницу с начала преступной войны в Газе.
В Минздраве региона отметили, что действия Израиля «свидетельствуют о явном намерении целенаправленно разрушать медицинскую инфраструктуру и нарушать международные законы, запрещающие наносить ущерб медицинским учреждениям и гражданским лицам».
Напомним, что ранее, в конце августа, израильский удар по больнице «Наср» в южной части Газы убил как минимум 15 человек, включая четырех журналистов.