Израиль разбомбил больницу в центре Газы
Множество человек получили ранения
Сектор Газа / TRT Global
1 сентября 2025 г.

Израильская авиация нанесла удары по территории больницы в центральной части Газы в ночь на понедельник. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Сообщается, что израильские военные самолеты обстреляли палатки, в которых укрывались перемещенные палестинцы — на территории больницы мучеников Аль-Акса рядом с амбулаторной клиникой в Дейр-эль-Балахе. Множество человек получили ранения. Больнице нанесен серьезный ущерб.

Отмечается, что это уже 14-й случай нападения израильской армии на данную больницу с начала преступной войны в Газе.

В Минздраве региона отметили, что действия Израиля «свидетельствуют о явном намерении целенаправленно разрушать медицинскую инфраструктуру и нарушать международные законы, запрещающие наносить ущерб медицинским учреждениям и гражданским лицам».

Напомним, что ранее, в конце августа, израильский удар по больнице «Наср» в южной части Газы убил как минимум 15 человек, включая четырех журналистов.

