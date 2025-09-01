Число жителей Газы, погибших с октября 2023 года в результате преступных действий Израиля, увеличилось до 63 557. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения эксклава.
Как отметили в Минздраве, еще девять человек, включая троих детей, умерли за последние сутки от голода, вызванного блокадой. Общее число смертей, связанных с недоеданием, достигло 348: среди них 127 детей.
В заявлении отмечается, что за последние 24 часа в больницы было доставлено 98 тел и 404 раненых. Общее число пострадавших, таким образом, выросло до 160 660 человек.
«Многие жертвы все еще находятся под завалами и на улицах, так как спасатели не могут добраться до них», — говорится в сообщении.
Как сообщили в Минздраве, за последние сутки израильские военные также убили 46 палестинцев и ранили более 239 человек, когда те пытались получить гуманитарную помощь. Таким образом, с 27 мая при попытках получить помощь погибли уже 2 294 палестинца. Раненых — свыше 16 839.
По данным правительственного медиа-офиса Газы, за последние пять дней в эксклав въехало лишь 534 грузовика с гуманитарной помощью из необходимых 3 000.
В ведомстве подчеркнули, что ограниченное число машин, которые все же пересекли границу, «были разграблены в условиях преднамеренного хаоса, организованного израильской оккупацией для создания голода и нестабильности и подрыва стойкости палестинского народа».
Всего за последние 35 дней в Газу поступило 3 188 грузовиков, что составляет менее 15% от необходимого минимума в 21 000 машин для покрытия базовых гуманитарных потребностей.
С 2 марта Израиль полностью закрыл все пограничные переходы региона, поставив 2,4 миллиона жителей на грань голода.