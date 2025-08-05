Решение Франции, Британии, Канады и еще десятка государств признать Палестину государством стало новым признаком международной изоляции Израиля. Как пишет Globe and Mail, Тель-Авив оказался в тотальной изоляции, какой еще не было в истории — Израиль игнорируют не только страны Глобального Юга, но и страны Запада, обеих Америк и Азии.

Канада, как и большинство западных стран, поддержала Израиль после 7 октября 2023 года. Оттава закрывала глаза на военные преступления Тель-Авива в Газе почти два года. Но в августе 2025-го, когда вторжение оставило сектор в руинах, убило более 60 тыс. палестинцев и оставило миллионы голодными — Канада изменила тональность в отношении Израиля, уточняет издание.

Ранее признание Палестины считалось финальной стадией мирного процесса. Теперь это — первый шаг к искоренению конфликта, сигнал недовольства курсом Биньямина Нетаньяху.

Премьер, несмотря на давление всего мира, по-прежнему отказывается идти на сделку с Палестиной, даже если ХАМАС вернет оставшихся 20 живых заложников и тела еще 50 погибших. Его правительство держится на ультраправой коалиции, для которой прекращение огня равносильно политическому краху. Поэтому Нетаньяху обещает «полную победу» и оккупацию Газы, несмотря на растущий внутренний и международный протест.

Как отмечает газета, Израиль оказался в международной изоляции не из-за «‎антисемитизма»‎, как утверждает Нетаньяху, а именно из-за отказа Тель-Авива остановить боевые действия в Газе и игнорирования призывов к прекращению огня.