Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва категорически отвергает возможность размещения иностранных войск в Украине после окончания войны. По его словам, такие инициативы западных стран и Киева являются «замыслами иностранной военной интервенции».
«Я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии.
Он добавил, что цели украинского руководства направлены против усилий президента США Дональда Трампа, с которым Москва ищет пути урегулирования конфликта.
«Другая сторона хочет эти причины усугублять, создавать некие альянсы в сфере обеспечения безопасности Украины на антироссийской основе», — отметил Лавров.
Глава российского МИД подчеркнул, что Россия поддерживает лишь те гарантии безопасности, которые были согласованы Москвой и Киевом в апреле 2022 года. В их число входят обязательства постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, Франции, США и Великобритании, а также Германии и Турции.
«Все остальное, все иное, все одностороннее — это, конечно же, бесперспективные затеи», — заключил он.
По данным Bloomberg, около десяти стран, включая Францию и Великобританию, готовы рассмотреть возможность отправки военных контингентов в Украину после прекращения огня. Президент США Дональд Трамп исключил участие американских войск, но выразил готовность обеспечить воздушную поддержку союзников.
В Европе обсуждается и вариант упрощенной модели коллективной обороны для Украины. Этот механизм не приравнивается к полноценному членству в НАТО, но предусматривает обязательство государств-участников быстро согласовывать меры в случае нового нападения.
В Киеве заявляют, что лишь такие гарантии, дополненные финансовой поддержкой, поставками вооружений и присутствием западных контингентов на территории Украины, смогут сдержать Россию от повторного нападения.