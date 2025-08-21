Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва категорически отвергает возможность размещения иностранных войск в Украине после окончания войны. По его словам, такие инициативы западных стран и Киева являются «замыслами иностранной военной интервенции».

«Я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для РФ и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Индии.

Он добавил, что цели украинского руководства направлены против усилий президента США Дональда Трампа, с которым Москва ищет пути урегулирования конфликта.

«Другая сторона хочет эти причины усугублять, создавать некие альянсы в сфере обеспечения безопасности Украины на антироссийской основе», — отметил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия поддерживает лишь те гарантии безопасности, которые были согласованы Москвой и Киевом в апреле 2022 года. В их число входят обязательства постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, Франции, США и Великобритании, а также Германии и Турции.

«Все остальное, все иное, все одностороннее — это, конечно же, бесперспективные затеи», — заключил он.