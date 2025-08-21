Президент Владимир Зеленский окончательно исключил возможность придания русскому языку статуса государственного. Выступая перед журналистами 21 августа, президент подчеркнул: в Украине уже есть один государственный язык — украинский, а Москва, по его словам, использует языковую тему как «политическое оружие».

«Россия может говорить что угодно. Их требования — это лишь ультиматумы, направленные на блокировку переговоров», — подчеркнул Зеленский.

Его слова прозвучали после сообщений о том, что Москва настаивает на признании русского официальным языком и на гарантиях для Русской православной церкви как части условий завершения войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обвинил Киев в принятии законов, которые «уничтожают» права русскоязычных граждан Украины. Москва продолжает утверждать, что вопрос языка остается ключевым в ее требованиях.

Формально Конституция Украины гарантирует развитие русского и других языков национальных меньшинств. В статье 10 закреплено их свободное использование и защита. Но на практике, как сообщают российские СМИ, русский постепенно вытесняется из общественной жизни. После событий 2014 года, включая российскую аннексию Крыма, Киев отменил закон, позволявший наделять русский статусом регионального в ряде областей.

В 2019 году Украина приняла масштабный закон, закрепивший исключительное положение украинского языка. Теперь он обязателен в сфере госслужбы, образования, здравоохранения, СМИ, культуры и кино. Чиновники, учителя и работники обслуживания должны использовать именно украинский. Русский оказался резко ограничен лишь частным общением и религиозной практикой.