Президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи лично организовывать двустороннюю встречу президентов Украины и России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, американский лидер считает, что Москва и Киев должны сами заняться организацией очных переговоров, которые могут стать следующим шагом к завершению войны.

Прямой роли в этом процессе Трамп играть не будет. Источники утверждают, что в последние дни он сообщил своим советникам о намерении провести трехсторонний саммит с собственным участием только после того, как президенты России и Украины встретятся напрямую.

The Guardian подчеркивает, что пока остается неясным, состоится ли сама встреча.

О планах организовать переговоры Трамп объявил в понедельник после встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами ЕС и генсеком НАТО Марком Рютте. Тогда западные СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин дал согласие на предложение американского лидера, озвученное им в телефонном разговоре.

Однако Кремль официально не подтвердил эти сообщения.