Трамп устранился от переговоров Путина и Зеленского
Дональд Трамп отказался от попыток самостоятельно организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщают СМИ
Президент США Дональд Трамп / AP
21 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи лично организовывать двустороннюю встречу президентов Украины и России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в американской администрации. 

По данным издания, американский лидер считает, что Москва и Киев должны сами заняться организацией очных переговоров, которые могут стать следующим шагом к завершению войны. 

Прямой роли в этом процессе Трамп играть не будет. Источники утверждают, что в последние дни он сообщил своим советникам о намерении провести трехсторонний саммит с собственным участием только после того, как президенты России и Украины встретятся напрямую. 

The Guardian подчеркивает, что пока остается неясным, состоится ли сама встреча. 

О планах организовать переговоры Трамп объявил в понедельник после встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидерами ЕС и генсеком НАТО Марком Рютте. Тогда западные СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин дал согласие на предложение американского лидера, озвученное им в телефонном разговоре. 

Однако Кремль официально не подтвердил эти сообщения. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что встреча лидеров требует серьезной подготовки. По его словам, в разговоре с Трампом Путин лишь подтвердил готовность продолжать переговоры в формате, который ранее проходил в Стамбуле, и на них повысить уровень делегаций. 

Лавров подчеркнул, что саммита в ближайшее время не будет.  

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским, — при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если, — надеюсь, когда — дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая подписывает эти договоренности с украинской стороны», — сказал он. 

Глава российского МИД также отверг возможность проекта гарантий безопасности для Украины, который предусматривал бы присутствие в стране западных войск. 

