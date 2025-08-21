В итальянской провинции Римини по запросу федеральной прокуратуры Германии задержали гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Мужчина был арестован на основании европейского ордера, выданного 18 августа 2025 года.

По версии немецкого следствия, Сергей К. входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах и был одним из координаторов этой операции. Для доступа к газопроводам группа арендовала яхту у немецкой компании через посредников с использованием поддельных документов. Задержанного планируют экстрадировать в Германию.

Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли в ночь на 28 сентября 2022 года. По данным The Wall Street Journal, операцию задумали в мае 2022 года группа украинских офицеров, считавших подрыв газопровода лучшим способом заставить президента РФ Владимира Путина «заплатить за свою агрессию».