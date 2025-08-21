В итальянской провинции Римини по запросу федеральной прокуратуры Германии задержали гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Мужчина был арестован на основании европейского ордера, выданного 18 августа 2025 года.
По версии немецкого следствия, Сергей К. входил в состав группы, которая в сентябре 2022 года установила взрывные устройства на газопроводах и был одним из координаторов этой операции. Для доступа к газопроводам группа арендовала яхту у немецкой компании через посредников с использованием поддельных документов. Задержанного планируют экстрадировать в Германию.
Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли в ночь на 28 сентября 2022 года. По данным The Wall Street Journal, операцию задумали в мае 2022 года группа украинских офицеров, считавших подрыв газопровода лучшим способом заставить президента РФ Владимира Путина «заплатить за свою агрессию».
Согласно расследованию WSJ, президент Украины Владимир Зеленский вначале одобрил план, но после вмешательства ЦРУ потребовал остановить подготовку. Однако занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал приказ президента.
Ранее Германия уже выдавала ордера по делу о подрывах. В августе 2024 года стал известен ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, который успел скрыться из Польши в Украину. Координатором взрывов немецкое следствие считает украинского полковника Романа Червинского, который был арестован в Украине, но в июле 2024 года отпущен под залог.