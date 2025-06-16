Иран запустил по Израилю сотни устаревших баллистических ракет и дронов в рамках третьей фазы операции «Истинное обещание». Как заявил представитель Минобороны Ирана Али Саиди, Тегеран намеренно использовал не самые современные технологии для ударов по Израилю.

«Если мы раскроем весь наш потенциал, Израиль узнает, что такое настоящая сила Ирана», — пояснил Саиди.

Тем не менее, по его словам, атака продемонстрировала, что Иран способен вести войну с «широким фронтом высокомерия». Под этим термином Саиди обозначил Израиль и США.

Согласно иранскому агентству Mehr, последняя серия обстрелов со стороны Ирана в ночь на 16 июня была нацелена на жилые районы Тель-Авива и критическую инфраструктуру в порту Хайфы. Иран смог прорвать систему ПВО Израиля и поразил большее количество целей, чем за предыдущие три дня атак.

Почти одновременно Израиль нанес масштабный удар по военным объектам в Тегеране и других регионах. По данным израильского Минобороны, ВВС Израиля атаковали командный центр ядерной программы, а также здание МИД. Погибли глава разведки КСИР Мохаммад Каземи и его заместитель.

По официальным данным, в Иране погибло более 220 человек, более 1270 получили ранения, большинство из них — женщины и дети. В Израиле сообщается о 15 погибших и 380 раненых, в том числе в городах Бат-Ям, Хайфа и Тель-Авив. Повреждены жилые дома, минимум один многоэтажный дом был полностью разрушен.

При этом Израиль обещает новую серию атак. Глава Генштаба Эяль Зами пообещал, что операция против Ирана «будет продолжаться столько, сколько нужно». Премьер-министр Нетаньяху также пригрозил, что иранцы «почувствуют всю мощь нашей армии».

В ответ Тегеран призвал израильтян покинуть районы, расположенные рядом с военными и научными объектами. Аналогичное предупреждение Израиль направил ранее иранцам, живущим у оборонных заводов.



