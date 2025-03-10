Израиль в воскресенье распорядился полностью отключить подачу электроэнергии в сектор Газа. Еврейское государство обосновало свое решение якобы попыткой оказать давление на ХАМАС для освобождения оставшихся израильских пленников.

Примечательно, что сам Израиль удерживает в своих тюрьмах более 9500 палестинских заключенных. По палестинским данным, с октября 2023 года в израильских местах ограничения свободы умерли не менее 62 палестинских заключенных, включая 40 из Газы.

Объявление министра энергетики Эли Коэна об отключении подачи электричества последовало через неделю после того, как Израиль прекратил все поставки гуманитарной помощи на территорию, где проживает более двух миллионов человек.

В видеообращении в воскресенье Коэн заявил: «Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы вернуть заложников и гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день [после войны]».

Решение об отключении электричества, как ожидается, в первую очередь повлияет на работу опреснительных установок, которые имеют решающее значение для обеспечения чистой питьевой водой.

Правительство заявило, что не исключает прекращения подачи воды.

В своем заявлении Коэн сказал: «Я только что подписал приказ о немедленном прекращении подачи электричества в сектор Газа».

Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе резко осудила решение израильского правительства.

По словам Альбанезе, отсутствие санкций и продолжение поставок оружия Израилю на фоне отключения сектора Газа от электроснабжения является «соучастием в геноциде палестинского народа».

Стоит отметить, что Израиль отключил большую часть централизованного электроснабжения Газы еще в начале войны.

Ожидается, что переговоры о продлении хрупкого перемирия, первая фаза которого завершилась 1 марта, возобновятся в Катаре сегодня, в понедельник.

Израиль хочет, чтобы ХАМАС согласился на продление первой фазы перемирия. Но ХАМАС хочет начать переговоры по второй фазе перемирия, которая предусматривает освобождение оставшихся заложников из Газы, вывод израильских войск и окончательное прекращение войны.

Палестинское движение предупредило, что прекращение поставок в Газу затронет и израильских пленников. В своем заявлении в воскресенье ХАМАС сообщил, что последний раунд переговоров о прекращении огня с египетскими посредниками завершен. Изменений в позиции движения нет, ХАМАС призвал к немедленному началу второй фазы перемирия.

Прибрежная территория Газы и ее инфраструктура были в значительной степени разрушены войной, а генераторы и солнечные панели используются для обеспечения части электроснабжения. Напомним, в результате вторжения Израиля в сектор Газа погибло более 48 000 палестинцев, в основном женщин и детей.

Ранее Израиль подвергся критике за прекращение поставок в Газу. «Любой отказ в предоставлении предметов первой необходимости для гражданского населения может быть приравнен к коллективному наказанию», — заявило в пятницу Управление ООН по правам человека.

ХАМАС подтвердил свою поддержку предложения о создании независимого комитета технократов для управления Газой до проведения палестинцами президентских и законодательных выборов. Этот комитет будет работать под эгидой Палестинской администрации (ПА), которая базируется на оккупированном Западном берегу.

Израиль отверг любую роль ПА в Газе, но не предложил альтернативы для послевоенного управления.