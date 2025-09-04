Число жертв преступной войны, развязанной Израилем против сектора Газа достигло 64 231 человека. Об этом говорится в последних данных, опубликованных Министерством здравоохранения региона.

Отмечается, что за последние сутки в больницы были доставлены тела 84 погибших и 338 раненых. Общее количество пострадавших с октября 2023 года, таким образом, возросло до 161 583 человек.

Ведомство уточнило, что рост статистики связан также с добавлением данных о 401 ранее неопознанной жертве.

«Множество тел по-прежнему остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут к ним добраться», — подчеркнули в министерстве.