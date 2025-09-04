Число жертв преступной войны, развязанной Израилем против сектора Газа достигло 64 231 человека. Об этом говорится в последних данных, опубликованных Министерством здравоохранения региона.
Отмечается, что за последние сутки в больницы были доставлены тела 84 погибших и 338 раненых. Общее количество пострадавших с октября 2023 года, таким образом, возросло до 161 583 человек.
Ведомство уточнило, что рост статистики связан также с добавлением данных о 401 ранее неопознанной жертве.
«Множество тел по-прежнему остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут к ним добраться», — подчеркнули в министерстве.
По информации Минздрава, только за последние 24 часа 17 палестинцев погибли и более 174 получили ранения от огня израильских военных во время попыток получить гуманитарную помощь. С 27 мая при таких обстоятельствах было убито 2 356 человек. Более 17 244 получили ранения при раздаче помощи.
Отмечается также, что трое палестинцев, включая детей, умерли от голода и недоедания за последние сутки. Таким образом, с начала войны от голода в Газе умерло 370 человек, среди них 131 ребенок.