ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
За сутки израильская армия убила более 80 палестинцев
Общее число жертв преступной войны достигло 64 231 человека.
За сутки израильская армия убила более 80 палестинцев
Сектор Газа / TRT Global
4 сентября 2025 г.

Число жертв преступной войны, развязанной Израилем против сектора Газа достигло 64 231 человека. Об этом говорится в последних данных, опубликованных Министерством здравоохранения региона.

Отмечается, что за последние сутки в больницы были доставлены тела 84 погибших и 338 раненых. Общее количество пострадавших с октября 2023 года, таким образом, возросло до 161 583 человек.

Ведомство уточнило, что рост статистики связан также с добавлением данных о 401 ранее неопознанной жертве.

«Множество тел по-прежнему остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут к ним добраться», — подчеркнули в министерстве.

Читайте также

По информации Минздрава, только за последние 24 часа 17 палестинцев погибли и более 174 получили ранения от огня израильских военных во время попыток получить гуманитарную помощь. С 27 мая при таких обстоятельствах было убито 2 356 человек. Более 17 244 получили ранения при раздаче помощи.

Отмечается также, что трое палестинцев, включая детей, умерли от голода и недоедания за последние сутки. Таким образом, с начала войны от голода в Газе умерло 370 человек, среди них 131 ребенок.

СвязанныеTRT Global - ООН: Израиль сознательно убивает журналистов в Газе
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us