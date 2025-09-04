ВОЙНА В ГАЗЕ
ООН: Израиль сознательно убивает журналистов в Газе
Спецдокладчики ООН обвинили Израиль в целенаправленных убийствах журналистов в Газе и призвали международное сообщество немедленно остановить эту практику
В Газе убиты 248 журналистов, международные эксперты требуют действий / AA
4 сентября 2025 г.

Мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы заставить Израиль прекратить убийства и преследования журналистов, освещающих события в секторе Газа. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчика ООН по положению в Палестине Франчески Альбанезе и спецдокладчика по вопросам свободы мнений и выражения Ирэн Хан. 

«Страны мира должны остановить Израиль, прежде чем в Газе заставят замолчать всех журналистов», — подчеркнули эксперты. 

По их данным, за последние десять дней в результате израильских ударов в Газе погибли еще пять палестинских журналистов, включая двух женщин. Всего, как отмечается, число убитых журналистов достигло 248 человек — больше, чем в любом другом современном конфликте. 

В документе подчеркивается, что Израиль препятствует доступу международных СМИ и одновременно уничтожает местных журналистов, которые остаются единственными свидетелями «геноцида и голода в Газе». 

Несмотря на голод, потерю семей и жизнь в палатках под постоянными обстрелами, журналисты продолжают фиксировать происходящее.  

«Мы требуем независимых уголовных расследований убийств и нападений на журналистов в Газе и на палестинских территориях, полного возмещения ущерба их семьям, обеспечения справедливости и прекращения беспрецедентной безнаказанности Израиля», — заявили эксперты. 

Авторы документа также призвали обеспечить международным СМИ полный и свободный доступ в Газу. По их словам, это может повысить уровень безопасности местных журналистов и гарантировать поступление информации в мировое пространство. 

