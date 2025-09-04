Мировое сообщество должно приложить усилия, чтобы заставить Израиль прекратить убийства и преследования журналистов, освещающих события в секторе Газа. Об этом говорится в совместном заявлении спецдокладчика ООН по положению в Палестине Франчески Альбанезе и спецдокладчика по вопросам свободы мнений и выражения Ирэн Хан.

«Страны мира должны остановить Израиль, прежде чем в Газе заставят замолчать всех журналистов», — подчеркнули эксперты.

По их данным, за последние десять дней в результате израильских ударов в Газе погибли еще пять палестинских журналистов, включая двух женщин. Всего, как отмечается, число убитых журналистов достигло 248 человек — больше, чем в любом другом современном конфликте.

В документе подчеркивается, что Израиль препятствует доступу международных СМИ и одновременно уничтожает местных журналистов, которые остаются единственными свидетелями «геноцида и голода в Газе».