За минувшие сутки в секторе Газа от голода и недоедания умерли еще трое палестинцев. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения.

Таким образом, с 7 октября 2023 года число погибших от голода достигло 370 человек. Среди них 131 ребенок. Власти Газы отмечают, что ситуация вызвана израильской блокадой и непрекращающимися атаками на палестинский эксклав.

22 августа Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) повысила уровень голода в Газе до наихудшего — пятого. С тех пор умерли еще 92 человека, включая 16 детей.

В отчете IPC указывалось, что по состоянию на 15 августа сектор Газа достиг «катастрофического» уровня голода, что подтверждено убедительными доказательствами.