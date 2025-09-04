ВОЙНА В ГАЗЕ
В Газе растет число жертв блокады
Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило о смерти еще троих палестинцев от голода и недоедания, общее число жертв достигло 370 человек
Голод в Газе унес жизни 370 палестинцев / AA
4 сентября 2025 г.

За минувшие сутки в секторе Газа от голода и недоедания умерли еще трое палестинцев. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения. 

Таким образом, с 7 октября 2023 года число погибших от голода достигло 370 человек. Среди них 131 ребенок. Власти Газы отмечают, что ситуация вызвана израильской блокадой и непрекращающимися атаками на палестинский эксклав. 

22 августа Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) повысила уровень голода в Газе до наихудшего — пятого. С тех пор умерли еще 92 человека, включая 16 детей.  

В отчете IPC указывалось, что по состоянию на 15 августа сектор Газа достиг «катастрофического» уровня голода, что подтверждено убедительными доказательствами. 

По данным экспертов, более 500 тыс. жителей живут в условиях крайней нищеты, голода и постоянной угрозы смерти. В IPC предупреждают, что масштабы гуманитарной катастрофы будут только расти. 

В условиях израильской блокады палестинцы лишены элементарного доступа к пище, воде и лекарствам. Международные источники отмечают, что Израиль использует «голод и жажду в качестве оружия». 

Мирные жители пытаются выжить в ветхих палатках и переполненных школах. Там нет средств гигиены и санитарных условий, распространяются инфекционные заболевания. Палатки и места временного проживания ежедневно подвергаются атакам израильской армии. 

 

