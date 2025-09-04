За минувшие сутки в секторе Газа от голода и недоедания умерли еще трое палестинцев. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения.
Таким образом, с 7 октября 2023 года число погибших от голода достигло 370 человек. Среди них 131 ребенок. Власти Газы отмечают, что ситуация вызвана израильской блокадой и непрекращающимися атаками на палестинский эксклав.
22 августа Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC) повысила уровень голода в Газе до наихудшего — пятого. С тех пор умерли еще 92 человека, включая 16 детей.
В отчете IPC указывалось, что по состоянию на 15 августа сектор Газа достиг «катастрофического» уровня голода, что подтверждено убедительными доказательствами.
По данным экспертов, более 500 тыс. жителей живут в условиях крайней нищеты, голода и постоянной угрозы смерти. В IPC предупреждают, что масштабы гуманитарной катастрофы будут только расти.
В условиях израильской блокады палестинцы лишены элементарного доступа к пище, воде и лекарствам. Международные источники отмечают, что Израиль использует «голод и жажду в качестве оружия».
Мирные жители пытаются выжить в ветхих палатках и переполненных школах. Там нет средств гигиены и санитарных условий, распространяются инфекционные заболевания. Палатки и места временного проживания ежедневно подвергаются атакам израильской армии.