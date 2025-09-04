Такие обвинения стали привычными для израильского руководства — оно неизменно отождествляет поддержку палестинского государства и сопротивление израильской оккупации с поддержкой терроризма.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на этой неделе объявил, что Брюссель признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН и введет «жесткие санкции» против Израиля из-за преступной войны в Газе. Планируемое признание стало результатом интенсивных переговоров между правящими партиями Бельгии.

В ходе жестокого вторжения в палестинский эксклав израильская армия убила более 63,700 палестинцев. Военная кампания опустошила сектор, в котором бушует свирепый голод. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьера Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с делом о геноциде в Международном суде ООН.

Бельгия заявила о готовности примкнуть к ряду западных стран, которые объявили о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН, которая пройдет с 9 по 23 сентября в Нью-Йорке, после того как французский президент Эммануэль Макрон заявил об этом в июле. Нетаньяху, которого разыскивает Международный уголовный суд по подозрению в преступлениях против человечности, неоднократно критиковал Макрона за этот шаг, обвиняя его в поощрении ХАМАС и разжигании антисемитизма.