ВОЙНА В ГАЗЕ
Нетаньяху обвинил Бельгию в «кормлении крокодила»
Израильский премьер обрушился с критикой на бельгийского премьера за планы признания Палестины в ООН
Биньямин Нетаньяху / Reuters
4 сентября 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал своего бельгийского коллегу Барта де Вевера из-за объявленных Брюсселем планов признать Палестину.

Нетаньяху назвал бельгийского премьера «слабым лидером», который якобы стремится «умиротворить террористов» и тем самым приносит «в жертву» Израиль.

«Он [де Вевер] хочет накормить террористического крокодила, прежде чем тот пожрет Бельгию. Израиль не пойдет на это и будет продолжать защищать себя», — заявили в среду в офисе Нетаньяху в социальных сетях.

Такие обвинения стали привычными для израильского руководства — оно неизменно отождествляет поддержку палестинского государства и сопротивление израильской оккупации с поддержкой терроризма.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на этой неделе объявил, что Брюссель признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН и введет «жесткие санкции» против Израиля из-за преступной войны в Газе. Планируемое признание стало результатом интенсивных переговоров между правящими партиями Бельгии.

В ходе жестокого вторжения в палестинский эксклав израильская армия убила более 63,700 палестинцев. Военная кампания опустошила сектор, в котором бушует свирепый голод. В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьера Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с делом о геноциде в Международном суде ООН.

Бельгия заявила о готовности примкнуть к ряду западных стран, которые объявили о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН, которая пройдет с 9 по 23 сентября в Нью-Йорке, после того как французский президент Эммануэль Макрон заявил об этом в июле. Нетаньяху, которого разыскивает Международный уголовный суд по подозрению в преступлениях против человечности, неоднократно критиковал Макрона за этот шаг, обвиняя его в поощрении ХАМАС и разжигании антисемитизма.

