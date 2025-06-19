Европейские державы предпримут последнюю попытку не допустить выхода ядерной программы Ирана из-под контроля, пишет Reuters.

20 июня министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании встретятся со своим иранским коллегой в Женеве. По данным немецкого дипломатического источника, цель встречи — добиться от Тегерана твердых гарантий, что его ядерная программа будет носить исключительно мирный характер.

Переговоры проходят в координации с США. Это может быть последним шансом остановить Вашингтон от участия Америки в военной кампании Израиля против Ирана.

Примечательно, что израильские удары по Тегерану заставили ЕС отказаться от санкций. Как передает Euronews, Брюссель обсуждает, стоит ли приостанавливать Соглашение об ассоциации с Израилем.

Внутренний доклад, инициированный из-за войны в Газе, подтвердил нарушение Израилем прав человека в рамках статьи 2 соглашения. Однако, как сообщили каналу несколько источников в ЕС, из-за конфликта с Ираном политическая ситуация изменилась.

Германия, обладающая ключевым голосом, ранее поддерживала пересмотр соглашения. Но после ударов по Ирану канцлер Фридрих Мерц заявил: «Израиль делает грязную работу за всех нас». Потому Берлин не поддержит санкции против Тель-Авива.

Правозащитники опасаются, что ситуация в Газе отходит на второй план. Как отмечает European Middle East Project, «война с Ираном отвлекает внимание — и снижает давление на Израиль».

ЕС настаивает, что продолжает добиваться гуманитарного доступа в Газу и немедленного прекращения огня — но на фоне ракетных ударов по Тель-Авиву и Тегерану дипломатия балансирует на грани.

Ситуация обострилась после того, как 13 июня Израиль нанес удары по иранским объектам, а в ответ Иран выпустил ракеты по израильской территории. Почти за неделю конфликта в Иране погибли более 500 человек, в Израиле — более 20. Западные лидеры опасаются, что конфликт перерастет в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.



