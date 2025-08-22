Правительство Израиля одобрило представленный армией план оккупации города Газа. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац. По его словам, операция будет включать интенсивный огонь, перемещение жителей и действия на земле.

Кац пригрозил, что вскоре над Газой «откроются врата ада». Он заявил, что кампания продлится до выполнения условий Израиля — освобождения 50 израильских пленных и разоружения движения ХАМАС.

Еще 7 августа кабинет безопасности Израиля утвердил общий план оккупации сектора. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда подчеркнул намерение «взять под контроль всю Газу».

По данным медицинских источников в результате последних атак на Газу погибли не менее 25 человек, в основном женщины и дети.

Израильские силы атаковали школу Амр бин Ас в районе Шейх Ридван, где укрывались вынужденные переселенцы. Жертвами стали 12 человек, среди них женщины и дети. Десятки получили ранения, многие находятся в тяжелом состоянии.

В том же районе атака пришлась на палатку, где находились мирные жители. Погибли пятеро, включая троих детей. В городе Газа авиаудар убил семью: мать, отца и двух дочерей.