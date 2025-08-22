ВОЙНА В ГАЗЕ
Израиль обещает Газе «врата ада»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил, что реализация плана оккупации Газы обернется для города «вратами ада»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац / AP
13 часов назад

Правительство Израиля одобрило представленный армией план оккупации города Газа. Об этом сообщил министр обороны Исраэль Кац. По его словам, операция будет включать интенсивный огонь, перемещение жителей и действия на земле. 

Кац пригрозил, что вскоре над Газой «откроются врата ада». Он заявил, что кампания продлится до выполнения условий Израиля — освобождения 50 израильских пленных и разоружения движения ХАМАС. 

Еще 7 августа кабинет безопасности Израиля утвердил общий план оккупации сектора. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда подчеркнул намерение «взять под контроль всю Газу».  

По данным медицинских источников в результате последних атак на Газу погибли не менее 25 человек, в основном женщины и дети. 

Израильские силы атаковали школу Амр бин Ас в районе Шейх Ридван, где укрывались вынужденные переселенцы. Жертвами стали 12 человек, среди них женщины и дети. Десятки получили ранения, многие находятся в тяжелом состоянии. 

В том же районе атака пришлась на палатку, где находились мирные жители. Погибли пятеро, включая троих детей. В городе Газа авиаудар убил семью: мать, отца и двух дочерей. 

В квартале Сабра беспилотник атаковал группу мирных жителей. Погибли мать и ее сын. В том же районе авиация Израиля нанесла удары по жилым домам. Сообщается о погибших и раненых. 

В городе Джабалия израильская армия взорвала десятки домов. Артиллерия и авиация нанесли удары по ряду зданий. Еще два человека погибли и пятеро были ранены в результате удара беспилотника по северной части Газы. 

С 7 октября 2023 года израильская агрессия в Газе унесла жизни не менее 62 192 палестинцев. Еще 157 114 получили ранения. 

