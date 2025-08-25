ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Трамп прокомментировал удар по больнице в Газе
Президент США заявил, что «недоволен» произошедшим
Трамп прокомментировал удар по больнице в Газе
Президент США Дональд Трамп / AP
25 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» израильским ударом по больнице в Газе, в результате которого, по сообщениям, погибли 20 человек, включая спасателей, пытавшихся эвакуировать раненых, и четверо журналистов.

Отвечая в Овальном кабинете на вопрос журналиста о своей реакции на произошедшее, Трамп сказал, что он не знал об этом.

Когда президента все же попросили дать комментарий, он отметил: «Я недоволен этим. Не хочу этого видеть».

«В то же время нам нужно положить конец этому кошмару», — добавил президент.

Читайте также

Вместе с тем, глава Белого дома подчеркнул, что «именно благодаря его усилиям» ранее удалось достичь соглашений об освобождении части заложников.

Четверо журналистов были убиты при ударе по госпиталю «Наср» в Газе в понедельник, включая сотрудников AP, Al Jazeera и Reuters. Таким образом общее число сотрудников СМИ, погибших в Газе с октября 2023 года достигло 245 человек.

Израильская армия подтвердила удар, заявив, что «сожалеет о любом вреде непричастным гражданским лицам и никоим образом не направляет удары по журналистам».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us