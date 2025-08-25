Президент США Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» израильским ударом по больнице в Газе, в результате которого, по сообщениям, погибли 20 человек, включая спасателей, пытавшихся эвакуировать раненых, и четверо журналистов.
Отвечая в Овальном кабинете на вопрос журналиста о своей реакции на произошедшее, Трамп сказал, что он не знал об этом.
Когда президента все же попросили дать комментарий, он отметил: «Я недоволен этим. Не хочу этого видеть».
«В то же время нам нужно положить конец этому кошмару», — добавил президент.
Вместе с тем, глава Белого дома подчеркнул, что «именно благодаря его усилиям» ранее удалось достичь соглашений об освобождении части заложников.
Четверо журналистов были убиты при ударе по госпиталю «Наср» в Газе в понедельник, включая сотрудников AP, Al Jazeera и Reuters. Таким образом общее число сотрудников СМИ, погибших в Газе с октября 2023 года достигло 245 человек.
Израильская армия подтвердила удар, заявив, что «сожалеет о любом вреде непричастным гражданским лицам и никоим образом не направляет удары по журналистам».