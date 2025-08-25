Президент США Дональд Трамп заявил, что он «недоволен» израильским ударом по больнице в Газе, в результате которого, по сообщениям, погибли 20 человек, включая спасателей, пытавшихся эвакуировать раненых, и четверо журналистов.

Отвечая в Овальном кабинете на вопрос журналиста о своей реакции на произошедшее, Трамп сказал, что он не знал об этом.

Когда президента все же попросили дать комментарий, он отметил: «Я недоволен этим. Не хочу этого видеть».

«В то же время нам нужно положить конец этому кошмару», — добавил президент.