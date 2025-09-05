США ввели санкции против трех палестинских правозащитных организаций, которые потребовали от Международного уголовного суда (МУС) расследовать действия Израиля в Газе как геноцид. 4 сентября Минфин США объявил, что включил палестинцев в санкционный список «из-за оснований, связанных с МУС».

Под ограничения попали Палестинский центр по правам человека и центр «Аль-Мезан» в Газе, а также организация «Аль-Хак» в Рамалле. Именно они еще в ноябре 2023 года обратились в МУС с просьбой изучить израильские авиаудары по густонаселенным районам, блокаду сектора и массовое вытеснение населения.

Это обращение заложило основу для ордеров на арест, которые спустя год выдал МУС в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-главы Минобороны Йоава Галанта и одного из лидеров ХАМАС Ибрахима аль-Масри. Всем им вменяются военные преступления и преступления против человечности.

Администрация Дональда Трампа ранее уже вступала в конфликт с Гаагским трибуналом. США ввели санкции против судей и главного прокурора за расследование возможных военных преступлений американцев в Афганистане, а также за ордера на израильских чиновников. США, как и Россия, Китай и Израиль, юрисдикцию суда не признают.