США накажут всех, кто спорит с Израилем
Вашингтон ввел санкции против палестинских правозащитников, которые требовали расследовать действия Израиля в Газе
Лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
5 сентября 2025 г.

США ввели санкции против трех палестинских правозащитных организаций, которые потребовали от Международного уголовного суда (МУС) расследовать действия Израиля в Газе как геноцид. 4 сентября Минфин США объявил, что включил палестинцев в санкционный список «из-за оснований, связанных с МУС».

Под ограничения попали Палестинский центр по правам человека и центр «Аль-Мезан» в Газе, а также организация «Аль-Хак» в Рамалле. Именно они еще в ноябре 2023 года обратились в МУС с просьбой изучить израильские авиаудары по густонаселенным районам, блокаду сектора и массовое вытеснение населения.

Это обращение заложило основу для ордеров на арест, которые спустя год выдал МУС в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-главы Минобороны Йоава Галанта и одного из лидеров ХАМАС Ибрахима аль-Масри. Всем им вменяются военные преступления и преступления против человечности.

Администрация Дональда Трампа ранее уже вступала в конфликт с Гаагским трибуналом. США ввели санкции против судей и главного прокурора за расследование возможных военных преступлений американцев в Афганистане, а также за ордера на израильских чиновников. США, как и Россия, Китай и Израиль, юрисдикцию суда не признают.

Выбор времени тоже вызвал резонанс. Всего несколько дней назад крупнейшая международная ассоциация исследователей геноцида заявила, что действия Израиля в Газе подпадают под юридическое определение геноцида. В Израиле этот вывод не признали и назвали «позорным».

Напомним, Израиль начал военную операцию в Газе в октябре 2023 года. Почти два года спустя число жертв израильской агрессии в Газе достигло 63 тыс., почти все жители эксклава хотя бы раз были вынуждены покинуть свои дома, а в ряде районов фиксируется голод. От недоедания только в августе скончались более 150 человек.


