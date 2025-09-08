В понедельник утром в районе перекрестка Рамот в Аль-Кудсе (Иерусалим) произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Еще пятеро были эвакуированы в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, сообщили в израильской службе скорой помощи.
Несколько человек получили легкие травмы от осколков стекла. Им оказали помощь на месте.
Израильская полиция квалифицировала инцидент как предполагаемую «террористическую атаку».
На место были направлены крупные силы безопасности, включая саперов и криминалистов, которые оценивают обстановку и собирают улики. Армия также задействовала солдат для совместных поисков подозреваемых.
По данным властей, стрельба произошла в утренний час пик, когда два вооруженных человека открыли огонь по автобусу и людям на остановке. Оба нападавших были ликвидированы на месте.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с руководством силовых ведомств. Власти усилили меры безопасности в аннексированном городе и закрыли доступ к району происшествия.