В понедельник утром в районе перекрестка Рамот в Аль-Кудсе (Иерусалим) произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек. Еще пятеро были эвакуированы в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, сообщили в израильской службе скорой помощи.

Несколько человек получили легкие травмы от осколков стекла. Им оказали помощь на месте.

Израильская полиция квалифицировала инцидент как предполагаемую «террористическую атаку».