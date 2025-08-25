Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о нелегитимности президента Владимира Зеленского. Глава украинской дипломатии указал на многолетнее пребывание у власти российского руководства.

«Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет», — заявил Сибига. По его словам, сам Лавров не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности.

Украинский министр считает, что подобные заявления свидетельствуют об отказе России от мирного урегулирования. «Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия», — подчеркнул Сибига.