Сибига: абсурд слушать лекции от Лаврова
Глава украинского МИД в ответ на заявления о нелегитимности Зеленского напомнил российскому коллеге, что тот 21 год служит правителю, не менявшемуся 25 лет
Андрей Сибига / Reuters
25 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал абсурдными заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о нелегитимности президента Владимира Зеленского. Глава украинской дипломатии указал на многолетнее пребывание у власти российского руководства.

«Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет», — заявил Сибига. По его словам, сам Лавров не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности.

Украинский министр считает, что подобные заявления свидетельствуют об отказе России от мирного урегулирования. «Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия», — подчеркнул Сибига.

Ранее Лавров заявил, что Зеленский якобы не имеет легитимности для подписания юридических документов с Россией. Согласно украинской Конституции, очередные президентские выборы должны были пройти в марте 2024 года, однако военное положение запрещает проведение любых выборов.

Владимир Путин занимает президентскую должность в России с 2000 года, за исключением периода 2008-2012 годов, когда главой государства был Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост председателя правительства. В 2024 году Путин был переизбран на новый срок после принятия поправок к Конституции РФ.

