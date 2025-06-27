Правящая Партия справедливости и развития (AKP) представила в парламент законопроект, который впервые официально разрешит продажу продуктов на основе медицинского каннабиса в аптеках. Регулирование станет частью масштабной реформы здравоохранения, охватывающей 29 статей, и предполагает создание контролируемой системы внутреннего производства, переработки и сбыта.

Законопроект распределяет надзорные функции между двумя министерствами. Министерство сельского и лесного хозяйства будет отвечать за выращивание и сбор урожая, а Министерство здравоохранения — за переработку, регистрацию, лицензирование и продажу. Все этапы поставок будут отслеживаться через электронную систему учета, чтобы обеспечить полную прозрачность и контроль.

Продажи медицинского каннабиса будут разрешены исключительно через лицензированные аптеки. Это обеспечит надежный барьер против злоупотреблений, а также позволит отслеживать путь продукции от производства до пациента. В особый список контроля попадут и медицинские продукты питания — они также будут внесены в систему отслеживания из-за потенциального влияния на здоровье населения.

Как заявила депутат АКР Лейла Шахин Уста, инициатива направлена на то, чтобы Турция не отставала от мировых тенденций в сфере фармакологии, и позволит покрыть внутренний спрос на фармсырье за счет контролируемого внутреннего производства.

Сейчас промышленное выращивание каннабиса официально разрешено в 19 провинциях страны. По мнению экспертов, Турция обладает благоприятными условиями для расширения производства и может выйти на уровень производства с высокой добавленной стоимостью. Объемы уже выросли с 280 тонн в 2020 году до более чем 1 700 тонн в 2024-м. Принятие законопроекта станет первым шагом к формированию в Турции полноценной, регулируемой отрасли медицинского каннабиса.