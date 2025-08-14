ТУРЦИЯ
1 мин чтения
МИД Турции осуждает планы Израиля
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что единственным путем к обеспечению справедливого и прочного мира в регионе является создание независимого и суверенного Государства Палестина
МИД Турции / AA
МИД Турции / AA
14 августа 2025 г.

«Мы осуждаем одобрение Израилем плана по строительству поселений в районе E1. Этот шаг, который фактически отделит Западный берег от Восточного Аль-Кудса, игнорирует нормы международного права и решения Организации Объединенных Наций, а также направлен против территориальной целостности Государства Палестина, основы для решения по формуле двух государств и надежд на достижение прочного мира».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Турции.

Читайте также

«Единственным путем к обеспечению справедливого и прочного мира в регионе является создание независимого и суверенного Государства Палестина в границах 1967 года, с Восточным Аль-Кудсом в качестве столицы и с обеспечением территориальной целостности.

Мы продолжим поддерживать справедливое дело палестинского народа и его решительную борьбу», — подчеркнули в ведомстве.

