«Мы осуждаем одобрение Израилем плана по строительству поселений в районе E1. Этот шаг, который фактически отделит Западный берег от Восточного Аль-Кудса, игнорирует нормы международного права и решения Организации Объединенных Наций, а также направлен против территориальной целостности Государства Палестина, основы для решения по формуле двух государств и надежд на достижение прочного мира».
Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Турции.
«Единственным путем к обеспечению справедливого и прочного мира в регионе является создание независимого и суверенного Государства Палестина в границах 1967 года, с Восточным Аль-Кудсом в качестве столицы и с обеспечением территориальной целостности.
Мы продолжим поддерживать справедливое дело палестинского народа и его решительную борьбу», — подчеркнули в ведомстве.