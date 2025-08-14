«Мы осуждаем одобрение Израилем плана по строительству поселений в районе E1. Этот шаг, который фактически отделит Западный берег от Восточного Аль-Кудса, игнорирует нормы международного права и решения Организации Объединенных Наций, а также направлен против территориальной целостности Государства Палестина, основы для решения по формуле двух государств и надежд на достижение прочного мира».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном МИД Турции.