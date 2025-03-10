Американский запрет на поставки оружия и разведывательной информации Украине может быть снят уже завтра, если решающие переговоры в Саудовской Аравии пройдут успешно, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Главный дипломат Вашингтона отметил, что Белому дому сначала необходимо понять, на какие уступки готов пойти Киев, прежде чем возобновлять военную помощь, добавив, что Украина должна быть «готова делать трудные вещи, как и русские».

«Я думаю, что пауза в помощи в целом — это то, что, надеюсь, мы сможем разрешить. Очевидно, что произойдет завтра, будет ключевым для этого», — сказал он журналистам в самолете, направляющемся в королевство.

Это заявление прозвучало после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом выразил надежду, что переговоры «позволят возобновить помощь США и обмен разведданными», сообщила канцелярия премьер-министра.

Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник для встречи с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом накануне запланированной на вторник встречи между украинской и американской делегациями.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Украина стала крупнейшим в мире импортером вооружений. За этот же период экспорт российского оружия упал на 64%.

В 2020-2024 годах на Украину приходилось 8,8% мирового импорта оружия. Это рост на 9627% по сравнению с предыдущими четырьмя годами, когда страна импортировала всего 0,1% мирового объема.

США как крупнейший мировой экспортер оружия поставили почти половину всего вооружения Украине. На втором месте Германия (12%), на третьем — Польша (11%).

Европейские члены НАТО закупили 64% своего оружия у США. На сегодня Америка контролирует 42% мирового оружейного рынка.

Россия опустилась со второго на третье место в списке экспортеров оружия с долей 7,8% глобального рынка. Ее обогнала Франция (9,6%), увеличившая свой экспорт на 11%.