28 февраля 2025 года в Белом доме произошло событие, которое еще долго будет обсуждаться в связи со своей беспрецедентностью для современной американской дипломатии. Президент Украины Владимир Зеленский, которого еще недавно принимали в западных столицах как несгибаемого лидера сопротивления, столкнулся с совершенно иной атмосферой в Овальном кабинете. То, что должно было стать дипломатическим компромиссом, превратилось в жесткую перепалку, где глава Америки Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс затеяли для украинского президента хорошо продуманную инсценировку казни.

Напряжение между Трампом и Зеленским началось задолго до личной встречи. Еще в начале февраля американский президент назвал своего украинского коллегу «диктатором без выборов» и «посредственным комиком», который «должен действовать быстро, иначе от его страны ничего не останется». Эти комментарии в социальной сети Truth Social появились после того, как Зеленский обвинил Трампа в том, что тот находится внутри «пузыря российской дезинформации».

Трамп неоднократно утверждал, что Украина «выкачала» из американского бюджета мифические 350 млрд долларов. Эта риторика только усилилась к моменту личной встречи лидеров.

Когда камеры включились в Овальном кабинете, зрители по всему миру стали свидетелями настоящего дипломатического провала. Зеленский попытался объяснить, почему простое прекращение огня не решит проблему: «Нам нужно не просто прекращение огня. Мы уже делали так, Путин нарушал его 25 раз». Но Трамп был непреклонен: «Россия не захочет вернуться [к войне], никто не захочет вернуться». Когда украинский президент попытался возразить, что «только прекращение огня» не сработает, Трамп резко перебил его.

«Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать», – заявил Трамп, повышая голос.

Вице-президент Вэнс продолжил давление: «Я вижу историю, я вижу что творится с украинским народом. Я вижу, что вы не можете набирать людей в армию. Вы не можете нападать на нашу администрацию».

Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности: «Вы должны быть благодарны. Люди умирают, у вас не хватает военных. Вы не можете нам говорить, я хочу или не хочу прекращения огня». Когда Зеленский попытался объяснить, что Украине нужны гарантии безопасности, президент США отрезал: «Дайте мне сначала заключить сделку. Я не хочу думать о безопасности прямо сейчас».

Накал страстей достиг апогея, когда Трамп фактически выдвинул ультиматум: «Или мы делаем это соглашение. Или вы выходите из соглашения... Надо выражать благодарность. Вы ее не выражаете. Это не очень хорошо. Это не очень мило с вашей стороны».

Карты стали предметом метафорической перепалки между лидерами. «У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри... Вы рискуете жизнями миллионов людей!» – давил Трамп на Зеленского. «Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные», – продолжал американский президент, настаивая на необходимости прекращения огня. На что украинский лидер с достоинством ответил: «Я не в карты приехал играть». Этот обмен репликами наглядно продемонстрировал, насколько по-разному лидеры воспринимают ситуацию – для Трампа это геополитическая игра, возможность заключить «сделку», для Зеленского – вопрос выживания страны.

Надо сказать, что подобная сцена беспрецедентна в современной дипломатии. Американские президенты всегда понимали необходимость сохранять дипломатичность, даже если разговоры были напряженными, когда речь шла о выступлениях перед камерами. Союзники всегда должны понимать важность этого. Но здесь произошел полный провал – провал переговоров, дипломатии, здравого смысла, этики и манер.

Ближе к завершению встречи Трамп обрушился на Зеленского с обвинениями в глобальных масштабах: «Ваша страна в большой беде... Вы не побеждаете. Но у вас чертовски хорошие шансы выйти из этого нормально благодаря нам. Вы не были одиноки. Мы дали вам через [нашего] глупого президента 350 млрд долларов. Мы дали вам военную технику... Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели», – сказал Трамп незадолго до того, как они с Зеленским удалились за закрытые двери.

После закрытой части переговоров Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social сообщение, которое только усилило впечатление от провальной встречи: «Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Мы узнали много нового, что невозможно понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выясняется на эмоциях, и я понял, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет участвовать Америка, потому что он считает, что наше участие даст ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужны преимущества, мне нужен МИР. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру».

Таким образом, Зеленский покидает США с пустыми руками – без обещаний продолжения военной помощи, без гарантий безопасности и с разрушенной надеждой на то, что Америка останется надежным союзником Украины в противостоянии с Россией.

Что ждет Украину после этой встречи? Очевидно, что американская поддержка находится под вопросом. Без новых поставок американского оружия Украина сможет воевать нынешними темпами примерно до конца лета. Хотя она значительно нарастила военное производство (около 40% оружия на фронте уже украинского производства), а европейский ВПК набирает обороты, без США Киев лишится ряда критически важных видов вооружений, прежде всего в противовоздушной обороне.

Европа в одиночку не сможет полностью заменить США. Хотя в целом ЕС предоставил Украине больше совокупной помощи, включая финансовую и гуманитарную (132,3 млрд евро против 114,2 млрд евро у США), по некоторым ключевым вооружениям, таким как системы ПВО Patriot и дальнобойные ракеты ATACMS, заменить американские поставки будет практически невозможно.

Отмена запланированной совместной пресс-конференции Трампа и Зеленского стала финальным аккордом дипломатического провала. Для Украины этот день может стать поворотным моментом в войне – началом эпохи, когда Киеву придется полагаться гораздо больше на собственные силы и европейских партнеров, чем на поддержку заокеанского союзника, взявшего резкий курс на деэскалацию конфликта на своих условиях.