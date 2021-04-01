В районах Сирии, подконтрольных режиму Башара Асада, продолжается острый топливный кризис, передает агентство Anadolu. В таких густонаселенных городах, как Дамаск, Алеппо, Тартус и Хама почти не работает общественный транспорт и отсутствует междугороднее сообщение.

Ситуация обострилась после того, как две недели назад террористы ОНС/РПК отказались поставлять режиму Асада топливо из-за накопившихся долгов.

Граждане вынуждены часами стоять на остановках, чтобы добраться до работы или школы и вузов. У автозаправочных станций в Хаме выстраиваются многометровые очереди.

Тем временем режим пытается выйти из сложившейся ситуации, повышая цены на топливо.

Как сообщают подконтрольные Асаду СМИ, отчаявшись перед лицом кризиса, режим удвоил плату за такси в провинциях Алеппо, Дамаск и Тартус, а также поднял стоимость проезда на автобусе. Но этот шаг не дал желаемого результата.

На фоне топливного кризиса автобусные компании отменили некоторые маршруты между городами в контролируемых режимом регионах.

Мирный житель из Алеппо, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности, сообщил агентству Anadolu, что не смог добраться из Дамаска в Алеппо из-за сложившейся ситуации.

«Хотели с братом поехать в родной город. Но транспортные компании на автовокзале сообщили, что многие рейсы отменили из-за дефицита топлива», – сказал он.

По его словам, после отчаянных поисков билета им все же удалось попасть в Алеппо.

«К счастью, нашли компанию, организующую рейс в Алеппо. Но заплатили в три раза больше. За пять-шесть часов пути – 150 тысяч сирийских лир», – отметил он.

В настоящее время 150 тысяч сирийских лир (340 турецких лир) соответствуют 2-3 месячным зарплатам офицера в Сирии.

Тем временем про-асадовская газета «Родина» пишет, что Минтранс режима принял дополнительные меры для разрешения проблемы с междугородним сообщением в прибрежной полосе. Ведомство увеличило число ежедневных рейсов на линии Лазкийе – Джебле – Тартус.