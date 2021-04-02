Международную банду преступников, специализировавшуюся на кражах конструкторов Lego, раскрыли и задержали во Франции, сообщает MarketWatch.

Под стражу заключили двух мужчин и женщину, приехавших во французский город Ивелин близ Парижа из Польши. Их поймали во время очередного налета на магазин.

План охотников на Lego заключался в следующем: обокрасть несколько магазинов во Франции, вернуться в Польшу и сбыть там награбленное.

Целью преступников были не классические детские конструкторы, а ценные и редкие наборы. Издание отмечает, что коллекционный сет «Сокол Тысячелетия» может стоить до $15 тысяч, а первый выпуск «Тадж Махала» стоит $3864.

Во французской полиции сообщили, что получили несколько сигналов о кражах конструкторов Lego из частных домов.

Lego крадут довольно часто, так как наборы относительно небольшие, легкие и удобные для перевозки.

В 2014 году полиция Аризоны арестовала четверых преступников и изъяла у них наборы конструктора на $145 тысяч. Через пять лет было арестовано пять человек, у которых нашли Lego на $11 тысяч. В Австралии в 2014 году специализирующие на краже конструктора преступники украли из нескольких магазинов наборы на $22 тысячи.