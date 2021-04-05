Все мировые кризисы последних десятилетий произошли в том числе из-за коррупции и легализации незаконно полученных денежных средств – отмывания денег. Когда деньги концентрируются в руках узкого круга людей, то со временем из–за разрыва между доходами богатых и бедными экономика рассыпается на глазах.

Организации, вовлеченные в отмывание денег, – это настоящая дыра любой финансовой системы, через которую проходят незаконные денежные средства и из других стран. Например, такая демократичная страна, как Люксембург, уже давно получила прозвище «деревня по отмыванию денег». Наряду с другими финансовыми центрами он стал местом притяжения для незаконно полученных доходов со всего мира, что создает неблагоприятные условия для всей мировой экономики.

Тем не менее, по мере ужесточения правил и методов борьбы с отмыванием денег странам приходится вводить ограничения для деятельности банков и других финансовых учреждений. Так, за последние годы Россия стала активнее сотрудничать с другими юрисдикциями (куда традиционно уходили капиталы) в вопросах обмена данными между налоговыми ведомствами и центральными банками. В основном, это страны Европы.

Однако этого недостаточно. В мире появляются другие офшоры, в которых богатые россияне держат свои капиталы. На место европейских гаваней приходят ближневосточные страны (ОАЭ, а в перспективе, вероятно, и Катар) и страны Юго-Восточной Азии (Таиланда).

В этих юрисдикциях легко получить статус резидента, благодаря которому россияне могут вывести средства в европейские банки уже как резиденты этих стран (Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии). По сути, эти страны становятся перевалочными пунктами, потому что, если бы деньги шли в Европу напрямую, то рано или поздно регуляторы европейских стран (помимо Великобритании) выдали бы информацию российским властям.

Тем не менее, участие тут Юго-Восточной Азии вызывает опасение не только у российских властей. Ещё в 1998 году, когда разразился Азиатский кризис, корейские эксперты заключили, что тесные связи представителей деловых кругов и высокопоставленных чиновников привели к тому, что незаконно нажитые средства, которые, к тому же, беспрепятственно легализовывались, стали главной причиной нарушения баланса в стоимости финансовых активов.

У коррупции и отмывания денег есть и другая особенность, на которую мало обращают внимания. Ввиду того, что крупные суммы концентрируются в руках отдельных лиц, а не направляются на финансирование инфраструктурных, социальных или каких-либо рентабельных проектов, то в долгосрочной перспективе издержки от недостатка таких инвестиций ложатся на плечи бюджета и простых людей, которые являются налогоплательщиками. Такое явление известно всем как социальная несправедливость. Однако рынок реагирует на все решения властей и крупных игроков, не всегда зная, где эти деньги, в конечном счете, оказываются.

Если бюджетные деньги, собранные с налогоплательщиков, сконцентрировались в руках отдельной группы приближенных к власти лиц, то они (приближенные) инвестируют их, естественно, в самые надежные, но при этом доходные активы. Из–за резкого наплыва наличных средств, к которым финансовые рынки не были готовы, резко повышается стоимость этих не самых надежных, но доходных активов.

Но ведь именно на них держится вся финансовая система. А раз их цена отрывается от рыночной цены (так как деньги оказались не там, куда, по мнению рынка, они должны были прийти), то нарушение баланса приводит к бегству капитала, львиная доля которого, к тому же, еще и украдена.

В конечном счете, как мы помним, одним из ключевых событий, раскрутивших маховик мирового кризиса 1998 года, стал обвал тайского бата. Итог: резкий обвал курсов национальных валют и отток капитала уже из стран всего региона стали каналом распространения негативных последствий коррупции и отмывания денег на все страны с развивающимися рынками.

Это также значит, что национальные власти заинтересованы в борьбе с транснациональной преступностью в сфере отмывания денег по той причине, что это угрожает финансовой стабильности и безопасности для всех, даже тех, кто вполне успешно борется с этим явлением в своей юрисдикции.

Интересно, что с Россией отказались сотрудничать в вопросах предоставления информации о счетах за границей США и Великобритания. Как известно, британский рынок недвижимости считается одним из главных путей спрятать наворованное.

Так, согласно материалам Transparency International UK, анонимность офшоров, которые расположены в заморских территориях Соединенного Королевства, привлекает коррупционеров со всего мира. Вероятно, британские власти не хотят терять такой источник притока капитала, который подпитывает их рынок недвижимости.

Однако, по мнению многих зарубежных экспертов, самым привлекательным для сокрытия доходов и их легализации среди развитых стран стоит считать рынок США. В этой стране законодательство настолько щадящее, что власти порой не требуют даже предоставления сведений о конечных бенефициарах, из-за чего борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма становится крайне затруднительной.

Справедливости ради стоит сказать, что и Британия, и США активно внедряют новые механизмы противодействия отмыванию денег и ухода от налогов через принятие новых законов, затрудняющих вывод средств в офшоры. Так они пытаются сохранить привлекательность своей страны для иностранного (хоть и незаконно полученного) капитала, одновременно предотвратив отток капитала из своей страны.

Что касается России, то здесь двоякая ситуация. Подражая Западу, Россия часто формирует законодательство таким образом, чтобы теневой сектор экономики был легализован. Так, за последние 5 лет размер теневой экономики сократился с 28 до 20 триллионов рублей. Одновременно с этим, как это видно по отчету МВФ по России, изданному в нынешнем году, а также согласно мониторингу ФАТФ и MONEYVAL в 2019-2020 годах, российское законодательство по борьбе с отмыванием денег стало более эффективным.

Стоит вспомнить, что МВФ оценивал размер теневой экономики России до 2015 года в практически 40% ВВП (49 место в мире), что вдвое больше, чем нынешняя оценка. Это стало возможным в том числе и благодаря действиям Банка России, так как по мере роста количества отзыва лицензий у банков (санации) объем отмывания денег падал. С другой же стороны, в тройку по оправданным обвинениям (если дела попадали в суд) входит именно отмывание денежных средств (22,5%), уступая только клевете (40,4%) и организации преступного сообщества (32%).

Еще одно интересное обстоятельство, которое еще и демонстрирует беспомощность стран современного мира, включая и РФ, – это то, что приток капитала зачастую – это те же средства, которые были выведены в офшоры. Так, с 2000 по 2018 год объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из России в среднем составлял 29,5 млрд долларов в год, в то время как привлеченных ПИИ – в среднем 25,9 млрд. Другими словами, многими инвесторами в Россию являются сами же россияне, которые выводили средства для избежания налогообложения. Стоит при этом заметить, что ПИИ составляет лишь часть притока и оттока капитала.

По этой причине, с учетом доли теневой экономики, более трети всей национальной экономики, что превышает размер бюджета страны, находится в параллельной экономике, неподвластной никому, кроме владельцев этих денег. Однако эти владельцы денег, как мы знаем, имеют тесные связи с чиновничьим классом, а потому в России, судя по всему, существует еще и параллельная власть.