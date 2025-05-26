ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль снова отверг мир
Израиль отверг новое предложение ХАМАС по обмену пленными и прекращению огня, назвав его неприемлемым
Израиль снова отверг мир
Израильская армия в Газе / Reuters
20 часов назад

Власти Израиля отказались принять предложенный ХАМАС проект соглашения по обмену пленными и установлению временного перемирия. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Согласно источнику, Израиль считает условия ХАМАС неприемлемыми.

«Это предложение — фактически капитуляция перед ХАМАС. Ни одно израильское правительство не может принять его», — подчеркнул собеседник.

Израильская сторона продолжает настаивать на плане, разработанном специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, и обвиняет ХАМАС в нежелании идти на уступки.

По данным СМИ, представленный палестинским движением проект предполагает вывод израильских войск с территорий, занятых после 18 марта, и возвращение на позиции двухмесячной давности. Также в нем содержится предложение о 70-дневном перемирии в обмен на освобождение пятерых живых и пяти погибших израильских пленных.

Кроме того, план включает допуск гуманитарной помощи на все территории сектора Газа на время действия прекращения огня.

Официальный Тель-Авив не стал публиковать письменный ответ на проект, однако в израильских кругах его восприняли как неприемлемую уступку ХАМАС. Переговоры остаются в тупике.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее категорически отверг возможность завершения войны в секторе Газа и подтвердил намерение своего правительства полностью оккупировать эту территорию.

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