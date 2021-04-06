Постоянный представитель Фанара во Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча) недавно высказался в пользу календарной реформы. Его поддержал глава Папского совета по христианскому единству кардинал Курт Кох. Он отметил, что Папа Франциск одобряет эту идею. «Хотя установить единую общую дату Пасхи будет нелегко, но сделать это стоит», – отмечает ватиканский чиновник.

Пасхальные дебаты

Церковные лидеры планируют провести реформу к 2025 г. и приурочить это к 1700-летию І Вселенского собора. Это крайне символично, ведь именно на этом соборе впервые была унифицирована дата Пасхи. До 325 г. христианскую церковь раздирали конфликты относительно пасхалии – вычисления даты главного христианского праздника. Дело в том, что исторически христианская Пасха была «генетически» связана с иудейским Песахом. Поскольку именно в воскресенье после Песаха, согласно Евангелиям, и воскрес Иисус Христос.

Более того, первый в истории христианской церкви раскол произошел именно из-за спора относительно даты празднования Пасхи. На востоке Римской империи Пасху праздновали в первый день Песаха, а на Западе – в первое воскресенье после Песаха. Папа Римский Виктор І даже отлучал представителей церкви востока, а именно общину ефесян, от церковного общения.

Точку в этом споре как раз таки и поставил І Вселенский собор, проходивший в Никее. Было установлено отмечать Пасху в первое воскресенье после первого дня Песаха. В том же IVвеке было также добавлено еще два условия – христианская Пасха должна праздноваться после весеннего равноденствия и не должна совпадать с иудейским Песахом.

Современное состояние

В наше время используются две различные пасхалии: александрийская и григорианская. Первой пользуются православные, а второй католики. Хотя в строгом смысле пасхалии и не сводятся к конфессиям. Различия двух расчетов в том, что александрийская пользуется старым юлианским календарем, а григорианская – одноименным новым.

Поэтому получается, что по александрийской пасхалии дата весеннего равноденствия берется не астрономическая, а календарная, и поскольку юлианский календарь отстает на 13 дней, то и дата равноденствия тоже. В то время как григорианский календарь этой ошибки не содержит. И это большой минус александрийской пасхалии. Она оторвана от астрономических реалий.

Возьмем к примеру нынешний 2021 год. Первое полнолуние после весеннего равноденствия припадает на 28 марта. А значит в следующее воскресенье после этого полнолуния должна и праздноваться Пасха. Это соответствует григорианскому календарю, и католики уже 4 апреля отметили Пасху. А вот по александрийской пасхалии первое полнолуние наступит аж 25 апреля.

Все потому, что весеннее равноденствие по юлианскому календарю не астрономическое – в начале третьей декады марта, а на 13 дней позже – в первой декаде апреля. К этому времени полнолуние уже пройдет и придется ждать нового цикла. Именно в этом причина того, почему бывает большой временной разрыв между «католической» и «православной» Пасхой – они отсчитываются по разным лунным циклам и между ними фактически период в целый лунный месяц (29 суток), как это наблюдается в этом году.

Но это только про первое условие – празднование Пасхи в первое полнолуние после весеннего равноденствия. Теперь же о втором – чтобы Пасха праздновалась позже, нежели Песах. В этом есть своя логика, поскольку перед смертью Иисуса Христа, в последние дни его жизни, когда он совершил Тайную вечерю со своими учениками, в тот день как раз таки иудеи и праздновали Песах. А уже после этого Иисуса казнили, и потом на третий день он воскрес.

То есть логическая повествовательная цепочка евангельских событий сама подсказывает, что сначала был иудейский Песах, а уже потом христианская Пасха. Именно поэтому в церковном праве и зафиксирован принцип, по которому запрещается праздновать Пасху ранее Песаха.

Сам еврейский Песах хотя и является непереходящим праздником, то есть имеет четкую дату – 14 нисана (один из месяцев еврейского года), но каждый год отмечается в разное время. Все дело в том, что иудеи живут не по солнечному, а по лунному календарю. Т.е. для них точкой отсчета является не прохождение Земли вокруг Солнца, а обращение Луны вокруг Земли. И поскольку эти два календаря не совпадают, то по нашему современному календарю Песах каждый раз празднуется в разные дни, хотя по лунному календарю всегда выпадает на 14 нисана.

Кроме того, лунный календарь имеет продолжительность 355 дней, на 10 суток меньше солнечного. Поэтому раз в три года в еврейский календарь добавляют специальный, дополнительный 13 месяц, чтобы восполнить астрономическое несоответствие. В таком случае месяц нисан начинается позже – в начале апреля. Но весеннее равноденствие и полнолуние идут своим чередом, независимо от иудейского лунного календаря.

А значит, возникает ситуация, когда первое полнолуние после равноденствия уже наступило и можно праздновать Пасху, а вот иудейское 14 нисана (т.е. начало Песаха) еще нет. И это большой минус григорианской пасхалии, она точна астрономически, но хронологически противоречит логике евангельских событий и каноническому праву неразделенной церкви.

Если говорить о практике, то вот как это было 2 года назад, в 2019. Первое полнолуние после весеннего равноденствия было 21 марта. Соответственно, по григорианской пасхалии в ближайшее воскресенье – 24 марта – отмечалась Пасха. Но тот год был високосным по еврейскому календарю, и из-за дополнительного 13 месяца Песах начался только 20 апреля. Т.е. фактически получилось, что католики отмечали Пасху раньше иудейского Песаха, что неправильно.

Какой может быть выход из этой ситуации? Пока единственным способом разрешения проблемы мне видится следующая комбинация. Православные переходят на григорианскую пасхалию как более точную астрономически. В то же время к ней применяется правило относительно празднования Пасхи сугубо после Песаха. В таком случае дата новой объединенной Пасхи будет чередоваться, в одни годы повторяя даты «православной», а в другие годы – даты «католической» Пасхи. Такой себе конфессионально-календарный симбиоз.

Религиозная политика

Ну и наконец главный вопрос – а зачем это нужно? Тут есть несколько ответов. Во-первых, красиво почтить память І Вселенского собора и его деятелей. Показать всему миру, что христианство живо и что оно может меняться. Во-вторых, в конце концов преодолеть хотя бы календарное разделение. Для Европы это важно.

Дело в том, что огромное количество трудовых мигрантов из стран с доминирующим православием работают в странах с доминирующим католицизмом или протестантизмом. И в то время, когда на Западе выходные, Пасха и празднества, то у православных трудовых мигрантов пост. А когда у них Пасха и хочется провести время с родными и близкими, то в западных странах уже рабочие дни. И выходит, что у трудовых мигрантов нет возможности отмечать праздники с родственниками. В-третьих, такая реформа объединит усилие церквей в противостоянии с секулярным миром и будет точкой сборки и союза против атеизма.

Конечно же, такой союз Фанара и Ватикана не оставит равнодушным и Московскую патриархию, пребывающую в перманентной войне с Фанаром из-за Украины. В РПЦ уже начали критиковать данный проект – мол, это все приведет к новой унии с католиками.

Хотя, конечно, странно представить, как именно это должно произойти. Ведь единство календаря еще никого к унии не привело. И Православная церковь Финляндии, живущая по григорианской пасхалии, не спешит становится католической. И Украинская греко-католическая церковь, равно как и многие другие греко-католические церкви, живущие по александрийской пасхалии, не становятся от этого православными. В общем, смена календаря автоматически не приводит к унии. И это прекрасно понимают в РПЦ, равно как и то, что верующие этого не знают, а значит им можно «скармливать» любые страшилки, лишь бы покритиковать католиков и православных греков.

В РПЦ же, да и в России в целом, конечно, такая идея не найдет отклика. Кремль, начиная с 2014, а возможно даже и с 2007 г. (Мюнхенская речь Путина), окончательно избрал для России идеологию особого пути. Фактически это точка в главном споре русской религиозной философии – между западниками и славянофилами. По какому пути развиваться Москве – быть вместе с Западом или идти каким-то неведомым своим путем? Выбрали второе.

Поэтому любые контакты, интеграционные процессы или религиозные реформы по гармонизации с культурой Запада вторичны. Россия считает себя самодостаточной страной, которой не нужно подстраиваться под кого-то.

Поэтому и с пасхалией там будет трудно. Там будут держаться старого стиля. Просто потому, что вся современная российская политическая философия не может по-другому.